La Polizia Ferroviaria ha partecipato all’operazione denominata “Rail Safe Day”

Nella giornata di ieri, mercoledì 22 maggio 2019, il personale del Compartimento della Polizia Ferroviaria per l’Emilia Romagna è stato impiegato nella 4^ giornata dell’operazione disposta dal Servizio di Polizia Ferroviaria, denominata “Rail Safe Day”.

L’operazione, estesa a tutto il territorio della regione Emilia Romagna, ha visto nel corso delle 24 ore l’impiego di 130 uomini della Specialità Ferroviaria, che hanno controllato 73 località tra stazioni F.S. ed altri siti, ed hanno identificato 556 persone. In particolare nella provincia di Bologna sono stati ispezionati 50 luoghi ed identificate 317 persone.

Obiettivo principale quello di prevenire il verificarsi di tutti quei comportamenti anomali ed impropri, come ad esempio la pericolosa presenza di persone sulle linee ferroviarie, l’attraversamento incauto dei binari, l’oltrepassamento della linea “gialla” in stazione e tutti gli altri comportamenti non idonei che possano sfociare in eventi tragici.