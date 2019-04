Cyber security e gestione dei dati: a Pavullo un seminario Lapam

Il tema della gestione dei dati e della cosiddetta cyber security è ormai diventato primario per molte aziende che negli ultimi anni stanno investendo moltissimo sulle tecnologie necessarie per la protezione, la gestione e l’analisi dei dati.

Per fare chiarezza sulle giuste misure da applicare in azienda, Lapam Confartigianato in collaborazione con Infolog, società specializzata e con lo studio legale Mazzoli & Maestri, ha organizzato un seminario gratuito dedicato a imprese e professionisti che si svolgerà lunedì 8 aprile alle ore 20.30 a Pavullo nel Frignano, presso la sede Lapam in via Minelli.

Durante il seminario verranno offerti tutti gli spunti utili per non farsi trovare impreparati dalle novità introdotte dal ‘Regolamento Europeo sulla protezione dei dati’ (per cui Lapam Confartigianato ha predisposto un apposito servizio) e una panoramica degli strumenti indispensabili atti a prevenire attacchi informatici e furti di dati.

La Cyber security per le piccole imprese sarà trattata da Umberto Vescovini di Infolog, mentre il regolamento Gdpr sarà illustrato dagli avvocati Mirco Mazzoli e Giovanni Maestri dell’omonimo studio legale.