Un bando della Fondazione Manodori: proposte per adolescenti da 11 a 14 anni

Nuove idee per crescere. Insieme. La Fondazione Manodori lancia un bando per prevenire e supportare le fragilità sociali. Il Bando Welfare promuove progetti per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni realizzati in rete da enti e organizzazioni no profit che operano in ambito sociale, scolastico, sportivo, culturale, sanitario.

Il nostro contesto sociale è profondamente cambiato negli ultimi anni. Assistiamo alla presenza sempre più pervasiva del digitale e dei social network, risentiamo delle guerre e dei conflitti in atto, dei mutamenti demografici, dall’aumento delle disuguaglianze.

Una trasformazione che ha forti ripercussioni sia sui percorsi di vita degli adolescenti, che sulla tenuta educativa degli adulti e delle strutture di riferimento.

La Fondazione Manodori considera da sempre prioritaria l’attenzione alla comunità in cui opera.

“Il confronto costante – afferma il presidente, Leonello Guidetti – con i diversi soggetti istituzionali del territorio e con tutti gli enti, scuole, servizi, cooperative, associazioni che operano nel sociale contribuisce ad individuare e a mettere a fuoco le priorità e i bisogni più urgenti. Di recente, l’attenzione di molti si è rivolta ai giovani, a coloro che stanno crescendo e che appaiono disorientati, isolati, si sentono smarriti e sembra stentino a trovare punti di riferimento”.

“Veniamo sollecitati da più parti ad intervenire su queste dinamiche e da qualche anno eroghiamo contributi a progetti specifici per i giovani. Quello che proponiamo è un bando in continuità con quello, ancora in corso, avviato lo scorso anno che ha finanziato progetti rivolti alla fascia d’età che dagli 11 arrivava ai 19 anni, comprendendo anche giovani che frequentano le scuole superiori”.

Il bando, per un totale di 250mila euro, prende il via il 15 luglio con una raccolta di idee ed è stato presentato nei giorni scorsi, presso la sede della Fondazione Manodori, nel corso di un incontro a cui, oltre al presidente, sono intervenuti Luca Vecchi, capo di Gabinetto della Regione Emilia-Romagna, Francesca Bedogni, vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia, Gino Mazzoli, psicosociologo esperto di welfare, Marco Rossi Doria, presidente dell’impresa sociale Con i Bambini.

I contenuti proposti hanno stimolato i presenti ad allargare lo sguardo sulle dinamiche complesse dei giovani che interagiscono con numerosi fattori familiari, scolastici, ambientali, personali.

“Credo che il primo passo – conclude Guidetti – possa essere imparare a guardare dal ‘loro’ punto di vista, ad ascoltare ed interpretare i loro codici, tenendo conto di come un adolescente, oggi, veda il mondo, di come lo interpreti e di cosa abbia realmente bisogno per crescere in modo sereno. Il bando per il Welfare che la Fondazione Manodori propone quest’anno si configura quindi come un’opportunità per creare legami, fare rete, alimentare occasioni di socialità e, dove possibile, individuare strade alternative e innovative”.

Tutte le informazioni per partecipare al Bando Welfare sul sito della Fondazione Manodori www.fondazionemanodori.it