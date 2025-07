Scontro tra bici sulla pista del Crostolo a Quattro Castella, grave 68enne

Poco dopo le 20.00 di ieri, la sala operativa del 118 segnalava un sinistro tra due ciclisti lungo la pista ciclopedonale che costeggia il torrente Crostolo, all’altezza della località Forche di Quattro Castella. Secondo quanto riferito, uno dei due coinvolti risultava riverso a terra privo di sensi, motivo per cui veniva immediatamente attivata un’eliambulanza per il trasporto urgente del ferito.

Sul posto si portava una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Quattro Castella per procedere ai rilievi del caso. Sul luogo dell’incidente i militari accertavano che lo scontro era avvenuto frontalmente tra due biciclette e coinvolgeva un uomo di 68 anni residente a Reggio Emilia e un ragazzo di 18 anni cittadino americano residente in Texas. A seguito dell’impatto, il 68enne riportava lesioni gravi e veniva elitrasportato presso l’Ospedale Maggiore di Parma. I Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per risalire alla dinamica del sinistro, provvedevano a porre sotto sequestro entrambi i velocipedi per consentire gli accertamenti tecnici necessari.