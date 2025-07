Perseguita e minaccia la ex compagna, 54enne denunciato a Reggio Emilia

Non si rassegnava alla fine della relazione sentimentale con la sua ex compagna e, con azioni reiterate, molestava la donna al punto da cagionarle un grave stato d’ansia e di paura per la propria incolumità, costringendola a mutare le proprie abitudini di vita. Molestie consistite nell’ingiuriarla tutte le volte che la incontrava, seguirla ogni suo spostamento, tempestarla di chiamate e messaggi, appostarsi nei pressi del posto dove lavora (in un episodio si è recato presso il datore di lavoro della donna, intimandolo di licenziarla). Gravi condotte quelle compiute a seguito dei quali, al termine delle indagini, i carabinieri della stazione di Reggio Emilia Principale, hanno denunciato alla Procura un 54enne domiciliato a Reggio Emilia, in ordine al reato di atti persecutori.

Condividendo con le risultanze investigative dei Carabinieri, la Procura ha ottenuto dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia l’applicazione nei confronti dell’uomo della misura cautelare non custodiale del divieto di avvicinamento alla vittima, prescrivendogli di non avvicinarsi all’abitazione della donna e ai luoghi dalla medesima frequentati mantenendo una distanza di 2500 metri e di non comunicare con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo con la persona offesa. Prescrivendo all’uomo l’applicazione del braccialetto elettronico. Provvedimento che è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Reggio Emilia Principale, che hanno condotto le indagini.

Dalle risultanze investigative è emerso come, dopo una relazione fatta di alti e bassi in cui la donna subiva dispetti nei periodi di mancata frequentazione, tipo: pneumatici dell’auto bucati, bicarbonato nel filtro del gasolio, insistenti citofonate nella notte, la vittima decideva di lasciare definitivamente l’uomo. Quest’ ultimo, non accettando la fine della relazione sentimentale, con condotte reiterate e ingiuriose ha iniziato a perseguitarla.

Le gravi condotte maltrattanti subite dalla donna, riscontrate dai militari di Reggio Emilia Principale, hanno portato all’odierno provvedimento cautelare richiesto ed ottenuto dalla Procura reggiana. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.