Gli avventori di una sala scommesse controllati a Modena dalla Polizia

Nella giornata di ieri, personale della Squadra Volante, durante il servizio di controllo del territorio, ha effettuato accertamenti sugli avventori di una sala scommesse. Tre cittadini stranieri, due nigeriani ed uno originario della Guinea, rispettivamente di anni 20,24 e 32 sono stati accompagnati in Questura per accertamenti più approfonditi in quanto sprovvisti di documenti di identità al seguito.

Il 20enne nigeriano, regolare sul territorio nazionale, è stato denunciato in stato di libertà in quanto senza giustificato motivo non ha esibito il proprio permesso di soggiorno agli agenti. Durante la perquisizione sono stati rivenuti sulla sua persona 1,3 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, motivo per il quale è stato anche sanzionato e segnalato alla Prefettura quale assuntore.

Gli altri due stranieri, con numerosi precedenti di Polizia a proprio carico per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti, sono stati deferiti alla A.G. per inosservanza delle norme sugli stranieri in quanto sprovvisti di permesso di soggiorno al momento del controllo di Polizia.