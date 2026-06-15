Notte Blu a Sasso Marconi

Uno degli eventi più attesi dell’estate sassese, la Notte Blu, torna ad animare le vie del centro cittadino mercoledì 17 giugno con musica dal vivo, bancarelle cariche di delizie per il palato, mercatini, assaggi e intrattenimenti.

La festa inizia alle 18 e prosegue per tutta la serata coinvolgendo i partecipanti con un’esplosiva miscela di suoni, profumi, sapori e un colore dominante, il blu, a collegare idealmente i diversi punti del centro cittadino.

Durante la “Notte Blu” suoni e note musicali riecheggeranno ad ogni angolo della città. I bar del centro proporranno dj set e musica, da ascoltare sorseggiando un cocktail o un aperitivo, mentre in Piazza dei Martiri a ricreare la giusta atmosfera contribuirà la selezione musicale proposta da Ferro&Dallas dj. Dj set anche in viale Kennedy, mentre in via del Mercato si balla a ritmo di country con i Country Village e in via dello Sport si esibiranno i ballerini della scuola “Hobby Dance & fun”.

Lungo il percorso della festa si trovano poi il mercatino dei creativi e dei produttori locali, bancarelle con artigianato artistico e specialità gastronomiche e i banchi del mercato tradizionale; per i bambini, ci sono invece le giostre dei F.lli Pollice nel Piazzale del Mercato.

Ad animare la serata contribuiranno il contest “Scatta. Posta. Brilla!”, che offre a tutti la possibilità di diventare protagonisti sul profilo Instagram dell’ufficio turistico infoSASSO, e un curioso concorso – “Indovina la taglia del reggiseno”, proposto dall’Angolo delle Fate.

Tante infine le delizie per il palato. Per tutta la sera si potranno degustare crescentine, tigelle, borlenghi, hot dog, birre artigianali, cocktail, crepes, zucchero filato, gelati, fritto napoletano, arrosticini, hamburger gourmet, taglieri di salumi e formaggi, i menù speciali proposti dai ristoratori del territorio nei loro stand in piazza (con piatti come tortellini, balanzoni, crocchette di patate e pulled pork, passatelli, tranci di pizza e mascarpone), proposte vegetariane e piatti della cucina internazionale come il Pad Thai. Gran finale con il brindisi in piazza e il taglio della torta Blu offerta dalla Pasticceria della Piazza.

I negozi del centro resteranno aperti per tutta la serata, così come l‘infopoint a cura di infoSASSO.

Tutti i dettagli sul programma della “Notte Blu” nel depliant allegato e sul portale di infoSASSO; in allegato un paio di immagini di repertorio della manifestazione.

L’organizzazione della Notte Blu è a cura di Pro Loco Sasso Marconi e Appennino Slow in collaborazione con Confcommercio ASCOM e il patrocinio del Comune di Sasso Marconi. Infotel: 051-6758409 (infoSASSO).