Variazione dell’orario dell’ufficio sanzioni della Polizia locale di Modena il 17 giugno e nelle mattinate del 18 e 19

Il Comando della Polizia locale di Modena informa la cittadinanza che l’Ufficio Sanzioni, nella sede di via Galilei 165, resterà temporaneamente chiuso al pubblico per consentire al personale di partecipare a un programma di aggiornamento e formazione professionale. La chiusura è prevista per la giornata di mercoledì 17 giugno e nelle mattinate di giovedì 18 e venerdì 19 giugno. Nella giornata di giovedì 18 giugno, il servizio sarà garantito esclusivamente su appuntamento nella fascia pomeridiana, dalle ore 14.30 alle ore 18.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività di formazione continua rivolte agli operatori della Polizia locale, finalizzate a garantire standard sempre più elevati di efficienza, competenza e qualità nell’erogazione dei servizi ai cittadini.

Si ricorda che, al di fuori delle giornate interessate dalla chiusura, l’Ufficio Sanzioni osserva i consueti orari di apertura al pubblico: accesso libero il lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18 e nelle mattinate del mercoledì e del venerdì dalle 8.30 alle 13. È inoltre possibile concordare appuntamenti nelle giornate di martedì, dalle 8.30 alle 13, e di giovedì, sia al mattino (8.30–13) che al pomeriggio (14.30–18).