Due nuovi mercati sperimentali a Navile e Borgo Panigale-Reno

La Giunta ha dato il via libera all’istituzione di due mercati sperimentali, in via della Cà Bianca (Quartiere Navile) e via Lorenzetti (Quartiere Borgo Panigale-Reno).

I due mercati si occuperanno di vendita di prodotti alimentari (come frutta e verdura) e agricoli, per un pomeriggio alla settimana dalle 15 alle 19 a partire dai primi di settembre.

“I nuovi posteggi mercatali sono stati pensati per rispondere alle richieste della cittadinanza e per costruire un servizio di prossimità – dichiara la presidente del Quartiere Borgo Panigale-Reno Elena Gaggioli -. Un ringraziamento all’Assessora Guidone che ha saputo cogliere gli stimoli e trovare una soluzione efficace”.

“Questo nuovo mercato alla Pescarola rappresenta una soluzione che abbiamo molto voluto per rispondere alle esigenze dei residenti e per sostenere un commercio di prossimità che aiuti la vivibilità della zona”, è la dichiarazione della presidente del Quartiere Navile Federica Mazzoni.

Il Regolamento comunale dei mercati e delle fiere prevede l’istituzione sperimentale di nuovi mercati per rispondere ad esigenze particolari di rivitalizzazione e riqualificazione dell’offerta commerciale.

I mercati di quartiere, oltre a svolgere la loro funzione commerciale e a garantire un servizio capillare, costituiscono un’occasione d’incontro e un fattore di miglioramento della vivibilità urbana.

A Bologna sono già attivi due mercati sperimentali: quello della carta che si svolge in piazza Puntoni il mercoledì dalle 9 alle 18 da marzo a giugno e da settembre a dicembre; e quello di frutta e verdura nella “Piazzetta” in via Vetulonia, il lunedì e il venerdì dalle 7 alle 14.