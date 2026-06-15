Ricoverato per una gastroenterite, muore all’Ospedale di Castelnovo ne’ Monti un bimbo di 4 anni

La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia, informa che nella notte tra sabato e domenica un bambino di 4 anni, residente in un comune montano, è stato portato dai genitori al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Castelnovo ne’ Monti per un episodio di gastroenterite.

Ricoverato in pediatria, sono stati svolti tutti gli accertamenti necessari, che non hanno evidenziato alterazioni di rilievo. Si è poi intrapresa terapia reidratante.

Dopo una fase di graduale miglioramento, nella giornata di domenica il bambino ha avuto un improvviso e repentino peggioramento clinico con arresto cardio-respiratorio. Sottoposto immediatamente alle manovre rianimatorie messe in atto dai medici anestesisti, pediatri, cardiologi presenti, per oltre un’ora con procedure ad alta complessità, purtroppo senza esito positivo.

In mancanza di una causa chiara dell’evento è stato richiesto il riscontro diagnostico.

Alla famiglia l’Azienda con tutti i suoi professionisti porge le più sentire condoglianze per la gravissima perdita.