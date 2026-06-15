Divieti di transito e sosta in alcune vie del centro di Modena per la rimozione di alcuni tratti della rete filoviaria

Da martedì 16 a venerdì 19 giugno sarà vietata la sosta, con rimozione, e progressivamente sospesa la circolazione stradale, esclusi mezzi di soccorso, residenti e diretti alle attività, in una serie di vie del centro storico per consentire lavori di rimozione di alcuni tratti della rete filoviaria.

In particolare, saranno progressivamente interessate dai lavori viale Vittorio Emanuele tra via Sant’Orsola e corso Cavour, in corso Cavour tra viale Vittorio Emanuele e via Tre Febbraio, in via Tre Febbraio, piazzale San Domenico, piazza Roma, corso Accademia e in corso Canalgrade da corso Accademia fino a via Goldoni.

Laddove presenti in prossimità dei lavori, saranno chiusi i marciapiedi e i pedoni saranno indirizzati sul lato opposto. Verrà garantito l’accesso alle proprietà laterali e attività.

Anche il trasporto pubblico subirà modifiche di percorso (per informazioni consultare il sito di Seta: www.setaweb.it).