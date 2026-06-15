Venerdì a Fiorano una serata per tornare alle origini della millenaria storia della parrocchia di Fiorano

Venerdì 19 giugno 2026, alle ore 20, presso la pieve di Cameazzo e presso la sede degli Alpini si svolgerà una serata inserita fra le manifestazioni del millenario dell’elevazione di Fiorano a parrocchia, organizzata dall’Associazione Amici di Fiorano, dalla parrocchia e dal Gruppo di Fiorano degli Alpini.

Nel secolo IX a Cameazzo sorgeva una corte regia di pertinenza della corona Franco-Carolingia, dipendente dalla piacentina abbazia di S. Sisto, con una pieve dedicata a S. Pietro, un capitolo di canonici e un territorio comprendente anche la villa di Fiorano. Per difendersi dalla invasione degli Ungari, la badessa di S. Sisto Berta, figlia dell’imperatore Berengario e il vescovo di Modena Gottofredo si unirono per costruire sul colle di Fiorano, probabilmente nel 916, una torre quadrilatera circondata da una cinta di mura. Il 19 giugno 1026 il vescovo di Modena Ingone fece costruire una chiesa con ufficio battesimale elevando Fiorano al rango di corte e di parrocchia, affinché rimanesse sotto la sua giurisdizione sottraendola a quella del monastero di S. Sisto.

Venerdì sera alle ore 20, sul sagrato della pieve, il prof. Domenico Iacaruso, illustrerà l’importanza storica di Cameazzo; alle 20.30 la Messa sarà celebrata da don Paolo Mascilongo, rettore di San Sisto a Piacenza e la serata si concluderà con un momento conviviale presso la sede degli alpini. Sarà anche l’occasione di fare ‘sagra’ perché è ancora vivo il ricordo, in chi ha una certa età, di quando il 29 giugno si faceva festa con il momento culminante nella processione sulla via Viazza.

Alla manifestazione sono stati invitate le amministrazioni comunali di Fiorano, Formigine e Maranello, i parroci di Fiorano, Ubersetto, Spezzano, Maranello e Formigine.