Stretta sui mezzi elettrici irregolari: a Bologna la Polizia di Stato effettua sequestri e fermi

Nella mattinata di mercoledì 10 giugno, la Polizia Stradale di Bologna ha condotto un servizio mirato al controllo della mobilità elettrica e della micromobilità stradale, focalizzando l’attenzione sulla conformità dei veicoli circolanti nel contesto urbano di Bologna.

I controlli che hanno riguardato in totale 10 persone e 9 veicoli — di cui 6 monopattini e 3 biciclette a pedalata assistita — hanno evidenziato una situazione di diffusa irregolarità: su 9 mezzi controllati, soltanto uno è risultato pienamente conforme alle normative vigenti.

Nel complesso, gli Agenti hanno contestato 17 infrazioni, nello specifico:

per quanto riguarda i monopattini, sono state rilevate 7 violazioni relative alla mancanza di casco e di contrassegno identificativo.

per quanto concerne le biciclette elettriche, invece, i controlli hanno portato alla contestazione di 10 infrazioni al Codice della Strada: nello specifico, sono stati elevati verbali per la mancata immatricolazione dei veicoli classificati come ciclomotori, per l’assenza di targa, per la mancanza di copertura assicurativa, per guida senza patente, per guida senza casco protettivo e per la mancata esibizione dei documenti di guida. Due delle tre bici controllate sono state, inoltre, sottoposte a sequestro poiché “modificate” e dunque dotate di una potenza superiore a quella consentita.

Complessivamente sono stati redatti 4 verbali di sequestro amministrativo e 3 verbali di fermo amministrativo dei suddetti mezzi.

L’operazione conferma l’impegno costante della Polizia Stradale nel monitoraggio della micromobilità elettrica, finalizzato a garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada e a contrastare la circolazione di mezzi alterati che, superando le prestazioni tecniche previste dalla normativa, rappresentano un concreto pericolo per l’incolumità pubblica.