Spazio Gerra Reggio: al via l’estate ‘tra pop e popolare’ con 12 serate musicali

La musica Pop è popolare? E la musica Popolare è Pop? Sono questi gli interrogativi da cui prende le mosse la rassegna “Tra pop e popolare. Un giro non solo di Jazz 26” organizzata dallo Spazio Gerra per l’estate 2026. Una rassegna di 12 spettacoli, in programma tra giugno e luglio, che propone esibizioni dal vivo che spaziano tra i diversi stili e generi musicali, accompagnate da conversazioni e approfondimenti sul tema. Tradizionalmente “casa del jazz” dell’estate reggiana, quest’anno lo Spazio Gerra ha infatti deciso di ampliare la propria offerta con serate dedicate a diverse sonorità musicali. Gli appuntamenti, tutti a ingresso libero, si tengono presso gli Orti di Santa Chiara (cortile retrostante lo Spazio Gerra) e il cortile di Palazzo Magnani in corso Garibaldi.

Il programma è frutto della co-progettazione di cinque associazioni all’interno del percorso “Animali intelligenti” promosso dal Comune di Reggio Emilia: ICS – Innovazione Cultura Società, Digital Freaks, Amici del Quartetto Guido Borciani, Brumae e Soli Deo Gloria, e con la partecipazione di Acid Tank. In collaborazione con Fondazione Palazzo Magnani, con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

Si parte giovedì 18 giugno alle 21.30 agli Orti di Santa Chiara con “Live in Spazio Gerra” e i concerti di Margherita Zerbini, Noemi Tommasini e Porca Pizza, in collaborazione con il Collettivo Kublai. Talk introduttivo di Digital Freaks con Andrea Di Pietro. Evento a cura di Arci RE e Laboratorio Aperto. Lo spettacolo rientra nelle preview che anticipano Live in Chiostri del 19 e 20 giugno.

Martedì 23 giugno, nel cortile di Palazzo Magnani, alle 21.10 sarà invece la volta di “Bela Bartok contrasti. Alla radice della musica popolare” con l’esibizione di Alessandro Schiavetta al clarinetto, Rosita Piritore al pianoforte e Daniele Ruzza al violino. L’incontro sarà anticipato da un talk introduttivo di Digital Freaks con Carlo Bronzoni,evento a cura di Amici del Quartetto Guido Borciani.

Giovedì 25 giugno spazio a “Tquartet Feat”. Simone Valla presenta swing all’italiana con Stefania Montanaro, voce, Simone Valla, sax, Mattia Dallospedale, contrabbasso, Maurizio Trasatti, pianoforte, e Thomas Haertl, batteria. Con talk introduttivo di Digital Freaks con Thoma Haertl Coccolini. Appuntamento alle 21.30 agli Orti di Santa Chiara. A cura di ICS – Innovazione Cultura Società.