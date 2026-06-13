Chiusura del passaggio a livello in via Due Ponti a Carpi

Per consentire un intervento di manutenzione straordinaria da parte di Ferrovie dello Stato (Rfi), il passaggio a livello di via Due Ponti chiuderà al traffico di veicoli e pedoni da martedì 16 a venerdì 19 giugno. Il divieto di attraversamento sarà in vigore dalle 9 alle 17 per tutta la durata dei lavori, mentre il cantiere non impatterà sulla circolazione ferroviaria che è prevista regolare.

I lavori, realizzati da Rfi, consistono nella manutenzione della pavimentazione in asfalto dei due attraversamenti.

Per la durata dei lavori sul passaggio a livello di via Due Ponti, chi proviene da via Alghisi non potrà accedere a via Due Ponti. Sul lato opposto del passaggio a livello, via Due Ponti sarà interdetta al traffico dall’incrocio con via Lucrezio. È sempre consentito il transito di chi risiede nei tratti tra il passaggio a livello e i punti di chiusura di via Due Ponti. Le modifiche alla viabilità e i percorsi alternativi saranno indicati da un’apposita segnaletica e da movieri.

Si precisa inoltre che, diversamente da quanto comunicato con cartelli già presenti nell’area, il passaggio a livello di via Budrione Migliarina non sarà oggetto di chiusura. Grazie un’interlocuzione del Comune di Carpi con RFI, responsabili dei lavori, si è proceduto nel posticipare e riprogrammare l’intervento di manutenzione dopo la conclusione del cantiere che interessa via Quattro Pilastri, che ha impatto sulla circolazione nell’area nord-ovest della città.