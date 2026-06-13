Nuova Caserma dei Carabinieri a Castel Maggiore

Un evento di natura tecnica, ma colmo di significato: dopo un lunghissimo iter realizzativo, complicato da vicissitudini finanziarie e burocratiche, è giunto il momento atteso dalla comunità locale e dell’Arma da 9 lunghi anni: ieri mattina, 12 giugno, il maggiore Claudio Bartoletti dell’Ufficio Logistico del Comando legione Carabinieri “Emilia Romagna”, il Maggiore Giorgia De Acutis, comandante della Compagnia Carabinieri Borgo Panigale, l’Ingegnere Gianluca Malagò responsabile del 3° Settore Gestione del Territorio del Comune di Castel Maggiore, alla presenza del Sindaco Vignoli e del Comandante della locale Stazione M.llo Domenico Marrocco, hanno firmato il verbale che assegna operativamente l’immobile alla gestione dell’Arma.

Il Sindaco Luca Vignoli ha espresso “soddisfazione per un risultato ottenuto grazie alla collaborazione intercorsa tra il Comune e l’Arma, nell’auspicio che la nuova struttura possa portare ad un incremento della dotazione organica della Stazione carabinieri di Castel Maggiore, con maggiore sicurezza per la nostra cittadina”.

La Caserma potrà essere pienamente operativa già nel corso dell’estate.

Nella foto: da destra il maggiore Bartoletti, il Maggiore De Acutis, il Sindaco Vignoli, il Maresciallo Marrocco, l’Ing. Malagò.

Nuova caserma: la scheda

L’edificio realizzato all’angolo tra Via Ungaretti e Via Neruda ospita la nuova caserma dell’Arma dei Carabinieri, e in un’area separata e con accesso indipendente, gli spazi, già operativi da marzo 2024, per la sede della Polizia Municipale e la sede del Centro Operativo Comunale, attivato in caso di emergenze di protezione Civile.

La porzione di edificio destinata a Caserma dei Carabinieri impegna circa 1150 mq ed è dimensionata per una forza Operativa maggiore di 7 unità (Stazione Media), tenendo in considerazione i “parametri dimensionali orientativi per la progettazione di infrastrutture tipo” redatto dal Comando Generale dell’arma dei Carabinieri.

Il Comune e il Ministero dell’Interno hanno già stipulato il contratto di affitto per l’immobile, fissato in 99.550 euro all’anno.

La Zona operativa, collocata interamente al piano terra, comprende un ampio atrio e sala d’attesa con una porta a vetri blindata, il box militare di servizio, un ambiente destinato ad archivio, due camere di sicurezza e una di massima sicurezza, l’ufficio del comandante della stazione, un ufficio sottufficiale e due ulteriori uffici; è prevista la realizzazione della “stanza rosa” per accogliere vittime di violenza. Sono inoltre presenti 3 autorimesse e un garage per tre auto e due moto.

La Zona alloggi al primo piano può accogliere almeno 11 militari: comprende tre appartamenti per i militari di grado superiore, da circa 90 mq, e un’ala con le camerate, con 4 ampie camere doppie e relativi bagni, una sala ritrovo, un’area mensa e cucina.

La caserma, la foresteria e gli appartamenti sono classificati con Classe energetica A4.

Il cantiere del “Polo della Sicurezza” è stato attraversato da numerose e avverse vicende che hanno segnato l’esecuzione e il completamento dell’opera. La prima pietra fu posta alla fine del 2017, ma fallimenti, abbandoni di cantiere da parte delle imprese, un mercato edile in grave crisi e contenziosi legali hanno comportato pesanti ritardi. Dopo una lunga fermata, nell’ottobre 2022 sono ripresi i lavori che finalmente oggi ci consegnano un manufatto adeguato alle aspettative e alle necessità operative dei Carabinieri.

A causa dei rallentamenti e delle problematiche insorte la spesa è lievitata dal preventivo originale di 1.8000.000 euro a 3.160.000 euro.