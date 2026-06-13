Auto contro camion a Sala Bolognese: grave una ragazza di 18 anni

Ieri intorno alle 20:00, sulla Strada statale 253 bis – Trasversale di Pianura a Sala Bolognese, si è verificato un gravissimo incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti un’automobile e un camion.

Mentre il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso, l’automobilista, una 18enne italiana, è stata trasportata d’urgenza a mezzo elisoccorso al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni.

Sul posto, oltre ai sanitari e ai Vigili del fuoco, sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di San Giovanni in Persiceto e gli Agenti della Polizia Locale Reno Galliera per mettere in sicurezza l’area, gestire la viabilità ed eseguire i rilievi per ricostruire la dinamica del grave incidente.