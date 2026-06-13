Modifiche al servizio ferroviario sulla linea Bologna-Prato dal 15 giugno al 17 luglio e dal 31 agosto al 25 settembre

Il provvedimento è necessario per consentire interventi di potenziamento dell’infrastruttura, che renderanno necessaria la sospensione della circolazione ferroviaria fra Pianoro e Vernio dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 13:30.

Trenitalia e Trenitalia Tper hanno predisposto un programma di modifiche alle corse, che prevede cancellazioni e l’attivazione di servizi con bus.

I treni regionali saranno cancellati fra Bologna e Vernio-Montepiano-Cantagallo. Previsti collegamenti diretti via bus tra Bologna e Vernio/Prato, senza fermate intermedie.

Per raggiungere le località di Monzuno, Grizzana e San Benedetto Val di Sambro, i passeggeri potranno usufruire di bus dedicati da e per Sasso Marconi; per queste destinazioni sarà quindi necessario viaggiare via linea Porrettana. Sono inoltre previste lievi modifiche al servizio ferroviario tra Bologna e Pianoro.

Il treno Intercity 584 che collega Trieste Centrale a Roma Termini subirà modifiche di orario anche con aumento dei tempi di percorrenza.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e monopattini elettrici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida.

I canali di acquisto e i sistemi informativi di Trenitalia e Trenitalia Tper sono aggiornati.