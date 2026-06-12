Il presidente della Regione ha ricevuto il generale di Corpo d’Armata, Bartoloni e il generale di Divisione Kalenda

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha ricevuto oggi in viale Aldo Moro, a Bologna, il comandante interregionale dell’Italia Centro-Settentrionale della Guardia di finanza, generale di Corpo d’Armata, Bruno Bartoloni, accompagnato dal comandante regionale dell’Emilia-Romagna, generale di Divisione, Paolo Kalenda. Un incontro informale che ha rappresentato l’occasione per un confronto sui principali temi di interesse per il territorio regionale e per ribadire la piena collaborazione tra la Regione e la Guardia di Finanza.

Nel corso dell’incontro è stato condiviso l’impegno comune a favore della tutela delle cittadine e dei cittadini, in un quadro di costante collaborazione tra istituzioni al servizio del territorio. Il presidente de Pascale ha espresso il proprio apprezzamento per l’attività svolta quotidianamente dalle donne e dagli uomini delle Fiamme Gialle in Emilia-Romagna, sottolineandone il contributo fondamentale a presidio della legalità e della sicurezza.