Con la truffa delle monetine, derubano un’anziana a Scandiano

Una distrazione di pochi secondi, un espediente purtroppo sempre più comune, e per un’anziana signora la consueta mattinata di spesa si è trasformata in una spiacevole disavventura. Il fatto è accaduto questa mattina a Scandiano, dove una pensionata è stata presa di mira da una coppia di ladri specializzati in furti con destrezza nei parcheggi dei supermercati.

L’episodio è stato segnalato nelle prime ore del pomeriggio ai Carabinieri della Tenenza di Scandiano, che hanno subito avviato le indagini per risalire agli autori del reato, i quali hanno causato non solo la perdita degli oggetti sottratti ma anche un pesante danno economico derivante dall’uso illecito delle carte di pagamento della vittima.

La malcapitata è una donna di 84 anni residente ad Albinea. Dopo aver completato la spesa presso il supermercato Conad di via Mazzini a Scandiano, stava caricando le buste nel bagagliaio della propria vettura. Proprio in quel momento, un giovane l’ha avvicinata con fare cordiale, indicandole alcune monete cadute a terra vicino all’auto e chiedendole se fossero sue. Non immaginando il tranello, l’anziana si è chinata per controllare; nel frattempo, un complice del primo si è avvicinato silenziosamente e ha aperto la portiera del lato passeggero dell’auto, riuscendo a sottrarre la borsa appoggiata sul sedile. All’interno della borsa vi erano documenti personali, circa 100 euro in contanti e una carta bancomat.

Dopo essersi rapidamente dileguati con la refurtiva, i due malviventi non hanno perso tempo: probabilmente già in possesso del codice PIN (forse osservato mentre la donna pagava alla cassa) o trovandolo scritto all’interno del portafoglio, hanno prelevato denaro dal conto corrente della vittima in brevissimo tempo. Nel giro di pochi minuti sono stati effettuati due prelievi consecutivi presso uno sportello ATM nelle vicinanze, svuotando completamente il conto della donna per un totale di 1.000 euro, prima che la carta potesse essere bloccata.

I Carabinieri della Tenenza di Scandiano hanno avviato tempestivamente le indagini e colto l’occasione per rivolgere un appello alla cittadinanza, in particolare agli anziani e alle persone che fanno acquisti da sole. I parcheggi dei supermercati e dei centri commerciali sono luoghi spesso bersaglio dei ladri, che approfittano della distrazione delle vittime impegnate nel carico e scarico della spesa.

Per prevenire tali episodi, vengono raccomandate alcune semplici ma fondamentali accortezze:

– Non lasciare mai borse, portafogli o zaini sul sedile del passeggero o sul carrello mentre si sistema la spesa o si restituisce il carrello. Anche una breve distrazione può dare ai ladri il tempo necessario per agire.

– Prima di caricare il bagagliaio o mettersi alla guida, chiudere immediatamente le portiere dell’auto.

– Ignorare eventuali segnalazioni su monete cadute a terra, chiavi smarrite o presunti danni all’auto come gomme sgonfie o specchietti rotti. Se qualcuno cerca di attirare l’attenzione con scuse del genere, è meglio salire subito in macchina e chiudersi dentro.

– Durante i pagamenti al supermercato o i prelievi al bancomat, digitare sempre il PIN coprendo la tastiera con una mano. Il codice non deve mai essere portato con sé scritto su foglietti o memorizzato con facilità nel cellulare.

– Prestare attenzione a persone che si aggirano tra le auto con atteggiamenti sospetti o che sembrano osservare da vicino i veicoli in sosta. Segnalare immediatamente simili comportamenti al Numero Unico di Emergenza 112. Un invito alla prudenza e alla collaborazione rimane fondamentale per contenere fenomeni di questo genere e rendere più sicuri i luoghi del quotidiano vivere.