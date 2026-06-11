Raccolta differenziata, prosegue a Toano il percorso di informazione e confronto con i cittadini

Buona partecipazione al primo incontro pubblico dedicato alla raccolta differenziata e alla gestione dei rifiuti, promosso per informare e coinvolgere la comunità sui temi della sostenibilità ambientale e della corretta gestione dei servizi.

L’appuntamento ha rappresentato un’importante occasione di confronto, durante la quale i cittadini hanno potuto porre domande, avanzare proposte e approfondire diversi aspetti legati alla raccolta dei rifiuti sul territorio comunale.

Il percorso proseguirà con un secondo incontro, in programma mercoledì 8 luglio alle ore 20.45 presso la Casa della Salute di Toano, aperto a tutta la cittadinanza. Sarà un’ulteriore opportunità per chiarire dubbi, condividere suggerimenti e contribuire insieme a rendere il territorio sempre più pulito, sostenibile e attento all’ambiente.