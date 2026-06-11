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Si conclude l’anno scolastico del CEAS “Tutti per la Terra”: oltre 150 interventi per educare le nuove generazioni alla sostenibilità

AmbienteBassa modenese
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Si sono concluse le attività di educazione ambientale promosse dal CEAS “Tutti per la Terra”, il Centro di Educazione alla Sostenibilità dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord accreditato dalla Regione Emilia-Romagna.

Da settembre 2025 a giugno 2026 il CEAS ha accompagnato migliaia di bambini e ragazzi in un percorso ricco di esperienze, conoscenze e buone pratiche dedicate alla tutela dell’ambiente, alla sostenibilità e alla cittadinanza attiva.

Attualmente il Centro opera in sedici scuole dei Comuni convenzionati di Cavezzo, Concordia sulla Secchia, San Possidonio e San Prospero, coinvolgendo gli alunni dai 5 ai 13 anni attraverso laboratori didattici, uscite sul territorio, attività esperienziali, incontri e momenti di confronto.

I percorsi proposti hanno affrontato temi fondamentali per il futuro delle nuove generazioni: dalla conoscenza della biodiversità locale alla valorizzazione del paesaggio, dalla riduzione dei rifiuti all’uso consapevole delle risorse naturali, fino alla promozione di comportamenti sostenibili nella vita quotidiana.

Particolarmente significativo è stato il lavoro di rete sviluppato dal CEAS insieme a numerose realtà del territorio, enti, associazioni e istituzioni, che hanno contribuito a rendere ancora più efficaci e coinvolgenti le attività educative proposte alle scuole.

Nel corso dell’anno scolastico sono stati realizzati oltre 150 interventi, raggiungendo migliaia di bambini e ragazzi. Un impegno quotidiano portato avanti con professionalità, passione e competenza, grazie al quale è stato possibile trasformare l’educazione ambientale in un’esperienza concreta e partecipata.

«Educare alla sostenibilità significa investire sul futuro delle nostre comunità – sottolinea Veronica Morselli, Assessora alle Politiche Ambientali dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord e sindaca di San Possidonio –. Attraverso il lavoro del CEAS offriamo ai più giovani strumenti e conoscenze per comprendere il valore dell’ambiente che li circonda e per diventare cittadini più consapevoli e responsabili. I risultati raggiunti quest’anno dimostrano quanto sia importante continuare a investire nell’educazione ambientale, creando occasioni di crescita che coinvolgano scuole, famiglie e territorio in un percorso condiviso di responsabilità e cura del bene comune».

Il CEAS desidera infine ringraziare insegnanti, educatori, enti partner, amministrazioni comunali e famiglie per la preziosa collaborazione e per la partecipazione attiva che hanno contribuito al successo delle iniziative realizzate durante l’anno.

















Redazione 1

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