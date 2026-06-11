Al via i cantieri per asfalti e nuova segnaletica nei punti critici della città di Sassuolo

“La manutenzione ordinaria e straordinaria è il primo tassello per una città vivibile e a misura di cittadino: garantire la sicurezza delle nostre strade e il decoro urbano è una priorità assoluta per l’Amministrazione”.

Con queste parole il Sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini, introduce il nuovo pacchetto di interventi che in questi giorni sta interessando la rete viaria comunale.

I cantieri per il rifacimento della segnaletica orizzontale sono già entrati nel vivo, concentrandosi inizialmente sulle arterie che sono state recentemente oggetto di riasfaltatura. Gli operai hanno lavorato ieri in via Radici in Piano, si sono spostati oggi in via Gorizia e proseguiranno nei prossimi giorni in via Collegio Vecchio. Questa prima tranche di interventi anticipa e introduce il piano generale di rifacimento della segnaletica, focalizzato sulle zone più critiche del territorio comunale e sulla realizzazione di parcheggi H, il cui avvio ufficiale è programmato entro la fine di giugno.

Tra le aree incluse in questa programmazione c’è anche via Regina Pacis, in particolare nel tratto del nuovo ponte inaugurato lunedì scorso. Proprio su questo quadrante cittadino si concentra l’attenzione della Giunta, che sta coordinando i lavori di ripristino delle superfici stradali.

“Con la sistemazione del parcheggio di via dei Moli e la riasfaltatura del tratto precedente il ponte di via Regina Pacis – spiega l’Assessore ai lavori pubblici, Maria Raffaella Pennacchia – sta per iniziare anche il piano di interventi sugli asfalti nelle zone più ammalorate e urgenti della città. Si tratta di un’azione coordinata che ci permetterà di intervenire con efficacia laddove il manto stradale presenta le maggiori criticità”.

L’Amministrazione punta così a una pianificazione organica: prima il ripristino delle coperture e, a seguire, la stesura della nuova segnaletica, riducendo al minimo i disagi per i residenti e migliorando la viabilità cittadina.