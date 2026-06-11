Albo dei rilevatori statistici: a Carpi iscrizioni aperte

Il Comune di Carpi invita le persone interessate a svolgere incarichi di raccolta dati per indagini statistiche a presentare domanda di iscrizione all’Albo dei rilevatori statistici in vista dell’aggiornamento previsto per il 30 giugno.

L’Albo comunale dei rilevatori statistici è permanente ed è possibile presentare domanda di ammissione in qualunque momento, ma l’iscrizione diventa effettiva solo dopo l’aggiornamento semestrale: l’ammissione delle domande valide presentate da gennaio e fino al 30 giugno sarà disposta, dunque, da luglio, mentre chi presenterà domanda a partire da luglio e fino a dicembre potrà essere operativo solo da gennaio 2027. Solo chi avrà presentato domanda da gennaio e fino al 30 giugno 2026 avrà la possibilità di essere selezionato come rilevatore e rilevatrice per il Censimento della popolazione 2026.

I rilevatori e le rilevatrici hanno l’incarico di raccogliere dati per indagini statistiche promosse dall’Istat, come, appunto, il Censimento permanente della popolazione, o dal Comune stesso. Per lo svolgimento di ciascuna indagine, l’amministrazione, in base al tipo di rilevazione, individuerà tra gli iscritti all’Albo le persone idonee alle quali affiderà un incarico esterno di lavoro autonomo occasionale per la raccolta dei dati.

Possono iscriversi le persone maggiorenni, con cittadinanza italiana, dell’Unione europea oppure con permesso di soggiorno. È necessario essere in possesso del diploma di scuola superiore, avere una buona conoscenza dell’italiano scritto e parlato e dell’uso del computer, essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, all’interno del territorio comunale e avere flessibilità oraria.

Le domande vanno presentate esclusivamente on line, accedendo con Spid o Cie e compilando il modulo disponibile sul sito del Comune di Carpi (www.comune.carpi.mo.it/carta-dei-servizi/iscriversi-allalbo-comunale-dei-rilevatori-statistici).

I rilevatori avranno il compito di raccogliere dati sulle “unità di rilevazione” (per esempio, famiglie, edifici, abitazioni), assicurando la massima collaborazione, fornendo alle persone tutti i chiarimenti necessari per contribuire alla rilevazione ed effettuando le interviste in orari concordati con gli intervistati. Dovranno, inoltre, compilare i questionari cartacei o elettronici e partecipare agli incontri di formazione.

Gli incarichi saranno conferiti con contratto di lavoro autonomo occasionale di durata pari a quella dell’indagine.