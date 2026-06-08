Parco Tassi in Festa: grande successo per la prima serata sassolese

Grande partecipazione e entusiasmo per la prima serata di Parco Tassi (Vie Fanti, Gorizia, Fratelli Cairoli, Mameli Sassuolo) in Festa, (sabato 6 giugno 26) l’iniziativa promossa dall’Associazione Il Giardino di Karl APS e realizzata in collaborazione e con il sostegno del Comune di Sassuolo, nell’ambito del progetto “Idea Sassuolo – Quartieri al Centro”.

L’evento ha rappresentato un importante momento di aggregazione per il quartiere e per tutta la cittadinanza, raggiungendo pienamente tutti gli obiettivi prefissati: favorire la socializzazione e l’inclusione, valorizzare il volontariato locale e promuovere il benessere della comunità. Il Parco Tassi si è trasformato in uno spazio vivo, partecipato e ricco di attività dedicate a tutte le fasce d’età.

Fondamentale il lavoro di rete tra le associazioni coinvolte – Associazione Il Giardino di Karl APS, Associazione Pubblica Assistenza Il Tulipano ODV Sassuolo (affiliata Misericordie d’Italia), Associazione BigFoot APS, Associazione Luna Crescente, Associazione Sassuolo Skating, Associazione Taekwondo e Solgarden Cooperativa Sociale – che, grazie a una collaborazione attiva e concreta, hanno contribuito alla piena riuscita della manifestazione, confermando il valore della sinergia tra realtà del territorio.

Un ringraziamento speciale va a tutto lo staff dell’Associazione BigFoot APS, che ha offerto un contributo fondamentale non solo nell’intrattenimento serale, ma anche nel supporto organizzativo. In particolare, si distingue per la disponibilità e la generosità nel condividere competenze, contatti e fornitori, affiancando l’organizzazione nella gestione dell’area bar e del DJ set: un esempio concreto di collaborazione e spirito di comunità tutt’altro che scontato.

Un sentito ringraziamento al Sindaco Matteo Mesini e alla Vice Sindaco Serena Lenzotti anche a tutti gli uffici coinvolti del Comune di Sassuolo e a SGP per il prezioso supporto nella gestione dei permessi, degli aspetti burocratici e del coordinamento organizzativo. La disponibilità e la professionalità dimostrate hanno rappresentato un aiuto concreto e fondamentale per la realizzazione dell’iniziativa.

Sull’onda del successo della prima serata, il programma prosegue per tutto il mese di giugno con un ricco calendario di iniziative gratuite rivolte a bambini, famiglie, giovani e adulti.

Programma degli eventi

Sabato 13 e 20 giugno

“Serate d’estate al Parco Tassi”

Dalle 17:00 alle 23:30

In programma: area food & drink, musica e DJ set, area bimbi, incontri, festa e sport

A cura di Il Giardino di Karl APS, Il Tulipano ODV e numerosi partner del territorio

Nell’area food sarà protagonista il buonissimo gnocco fritto del Forno Giacobazzi, realizzato con il prezioso contributo del Sig. Rino, tra i più apprezzati del territorio. Non mancheranno anche i tradizionali borlenghi.

Per tutte le novità e gli aggiornamenti: segui le pagine social Il Giardino di Karl APS.

Martedì 16, 23, 30 giugno

“Grannymania – UncinettiAmo in compagnia!”

Dalle 15:00 alle 17:00

A cura di Il Giardino di Karl APS e Lella

Mercoledì 10, 17 giugno

“Risveglio muscolare per tutti”

(Portare il tappetino sport)

Dalle 8:30 alle 9:30

A cura di Luna Crescente

Mercoledì 10, 17, 24 giugno

“Riscopriamo il gioco semplice”

Attività per bambini e genitori, senza tecnologia

Dalle 16:00 alle 18:00

A cura di Il Giardino di Karl APS

Giovedì 11, 18, 25 giugno

“Letture serali per bambini”

(Portare cuscino, telo e una pila)

Dalle 20:45 alle 21:45

A cura di Librarsi

Tutte le attività sono gratuite e aperte alla cittadinanza.

Le iniziative sono realizzate in collaborazione con il Comune di Sassuolo, con il sostegno della Fondazione di Modena.

Per aggiornamenti: Instagram e Facebook @ilgiardinodikarlaps

Cell: 333 9008534 (Lara)