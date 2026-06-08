Torna a Castelfranco il Filo diretto con la salute

Torna, mercoledì 10 giugno alle ore 20.30, nella Sala Degli Esposti della Biblioteca Comunale Lea Garofalo di Castelfranco Emilia, il “Filo diretto con la salute”, il ciclo di incontri promosso da Ordine dei Farmacisti di Modena, Federfarma Modena, Assofarm, Azienda USL di Modena e associazioni di volontariato del territorio con il patrocinio del Comune di Castelfranco Emilia. Il tema di questa serata è come gestire correttamente i farmaci in casa, allestire una cassetta di pronto soccorso domestica e prepararsi per i viaggi estivi. Argomenti che riguardano tutti, spesso sottovalutati, e che possono fare la differenza in una situazione di emergenza.

Interverranno Genni Moretto, direttrice delle Farmacie Comunali di Castelfranco Emilia, che spiegherà come gestire, usare e smaltire i farmaci in modo sicuro; Sandra Tugnetti, infermiera di comunità della Casa della Comunità di Castelfranco Emilia, che illustrerà il kit essenziale per le medicazioni della cassetta di pronto soccorso domestica; e Romano Ansaloni di CittadinanzAttiva di Castelfranco Emilia, che affronterà il tema della gestione complessiva dei farmaci: cosa acquistare, come utilizzarli e come smaltirli correttamente. L’iniziativa è realizzata con il contributo di Assofarm, Federfarma Modena, l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena e il Servizio Sanitario Regionale – Azienda USL di Modena.

«Con l’estate alle porte, questa serata arriva nel momento giusto: quante famiglie hanno in casa farmaci scaduti di cui non sanno come disfarsi? Quante partono per le vacanze senza sapere cosa mettere in valigia in caso di emergenza? Sono domande banali, ma le risposte non sempre lo sono. Il “Filo diretto con la salute” è nato proprio per questo: portare in biblioteca informazioni utili, e accessibili a tutti. Vi aspettiamo», commenta l’assessore al Welfare del Comune di Castelfranco Emilia, Renza Barani.