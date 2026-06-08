Avis Cavezzo, giovedì un giro in bici ricordando Daniele

Torna a Cavezzo per la terza edizione giovedì 11 giugno “Un giro in bici ricordando Daniele”, la biciclettata aperta ad adulti e bambini in memoria del volontario Daniele Zaniboni, promossa insieme alla Croce Blu da Avis Cavezzo, nelle celebrazioni per i 60 anni dalla fondazione e in prossimità della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue del 14 giugno. Il ritrovo è alle 18 alla sede Avis di via Rosati a Cavezzo e durante il percorso è prevista una sosta rigenerante alla fattoria “Orto gioioso” con sorprese per tutti. L’iscrizione è gratuita e obbligatoria alla mail cavezzo@avismodena.it.