HomeBassa modeneseAvis Cavezzo, giovedì un giro in bici ricordando Daniele





Avis Cavezzo, giovedì un giro in bici ricordando Daniele

Bassa modeneseCavezzo
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Torna a Cavezzo per la terza edizione giovedì 11 giugno “Un giro in bici ricordando Daniele”, la biciclettata aperta ad adulti e bambini in memoria del volontario Daniele Zaniboni, promossa insieme alla Croce Blu da Avis Cavezzo, nelle celebrazioni per i 60 anni dalla fondazione e in prossimità della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue del 14 giugno. Il ritrovo è alle 18 alla sede Avis di via Rosati a Cavezzo e durante il percorso è prevista una sosta rigenerante alla fattoria “Orto gioioso” con sorprese per tutti. L’iscrizione è gratuita e obbligatoria alla mail cavezzo@avismodena.it.

















Redazione 1

Ultime notizie