Oggi l’incontro tra istituzioni, aziende e organizzazioni sindacali sulla sicurezza nelle aree ferroviarie

Si è tenuto oggi presso la Prefettura di Bologna l’incontro tra istituzioni, aziende e organizzazioni sindacali sulla sicurezza nelle aree ferroviarie a Bologna ed Emilia-Romagna.

Il tavolo – al quale hanno partecipato Prefetto, Questore, Polfer, Sindaco di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Gruppo FSI, FER e Segreterie sindacali regionali di settore e per la FILT CGIL EMILIA-ROMAGNA hanno partecipato Adriano Montorsi (Segretario Generale FILT CGIL E-R) e Daniele De Maria (Coordinatore Dipartimento Mobilità Ferroviaria FILT CGIL E-R) – si è aperto con la presentazione degli interventi e attività messe in campo da Istituzioni e Forze dell’Ordine negli ultimi mesi che, nell’area della Stazione di Bologna c.le, mirano a portare ad una diminuzione della pericolosità sociale e delinquenziale, confermando il prosieguo di interventi ad alto impatto nei prossimi mesi, con interventi mirati di controllo sui binari e negli accessi e sottopassi lato Carracci/Stazione AV.

La Regione Emilia-Romagna ha preannunciato nuove risorse per attività integrate di carattere sociale al di fuori dei perimetri delle stazioni ferroviarie. FER, visto l’esito positivo della sperimentazione nella stazione di Brescello, ha confermato l’estensione degli interventi nelle sale di aspetto collegate a control room anche in altre stazioni regionali (a partire da Budrio, Bazzano, Guastalla).

Gruppo FS ha confermato di aver portato a termine la compartimentazione dell’area del Parcheggio ovest di Bologna con la realizzazione del cancello pedonale e carrabile, oltre ad interventi di implementazione telecamere, interventi di manutenzione su presidi di illuminazione e interventi di decoro in particolare nell’area del Piazzale Est. Ha confermato inoltre di aver avviato un percorso progettuale e di raccolta rischi, come già preannunciato, per un piano di azione nella Stazione di Bologna che verrà presentato entro ottobre 2026.

Nel suo intervento, il Segretario Generale FILT Montorsi ha sottolineato che “non c’è ancora una vera visione complessiva di interventi da mettere in campo da parte di Gruppo FSI”.

Richiesti chiarimenti in merito agli organici Polfer in particolare a Bologna e Rimini, la FILT CGIL ha evidenziato le criticità che sussistono ancora oggi sulla permeabilità del Parcheggio ovest di Bologna ad estranei al servizio nonostante gli interventi, oltre alle ulteriori criticità riportate da lavoratrici e lavoratori nelle ultime settimane (insicurezza Sala Blu Bologna c.le, treni e linee critiche).

Per la FILT CGIL, che evidenzia comunque ritardi nella progettualità di FS, “bene i controlli straordinari e le attività ad alto impatto delle Forze dell’Ordine, insieme alle iniziative preannunciate da Regione e FER. Lato Gruppo FS non possono però bastare e non ci si può limitare ad interventi di decoro. E’ urgente una vera progettualità di interventi incisivi da effettuare nella Stazione di Bologna”.