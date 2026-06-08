Interventi di restyling e rigenerazione urbana in 10 Comuni della Riviera

Dieci interventi di restyling e rigenerazione urbana in altrettanti Comuni della Riviera per un valore complessivo di oltre 40 milioni di euro – di cui 30 milioni di euro di investimenti regionali – che hanno permesso di realizzare 10 progetti di riqualificazione. A tanto ammonta il bilancio della legge regionale per la riqualificazione del distretto balneare emiliano-romagnolo affrontato oggi nel corso della commissione Politiche economiche presieduta da Luca Giovanni Quintavalla.

Scorrendo l’elenco degli interventi si vede in gran parte di stratta di riqualificazione di lungomari o tratti o passeggiate turistiche. I Comuni interessati sono stati Rimini, Ravenna, Cesenatico, Cattolica, Riccione, Cervia, Bellaria Igea Marina, San Mauro Pascoli, Misano Adriatico e Comacchio.

Le risorse per il finanziamento dei progetti in un primo tempo erano 20 milioni di euro e sono state poi incrementate fino ad un importo totale di 32.560.303 euro che ha consentito il finanziamento di tutti progetti risultati ammissibili con importi di finanziamento dall’80% al 70%. Fanno eccezione Riccione e Bellaria Igea Marina che già in sede di domanda avevano previsto un cofinanziamento di importo più elevato e quindi richiedevano una percentuale di finanziamento inferiore.

Commentando i dati, Marta Evangelisti (FdI) ha sottolineato come i progetti in questione siano stati oggetto di ripetute proroghe da parte della Regione perché i Comuni coinvolti hanno accumulato (e stanno accumulando) notevoli ritardi nell’adempimento agli aspetti amministrativi di rendicontazione. “Queste proroghe hanno avuto e stanno avendo anche effetti sulla gestione dell’offerta turistica e della mobilità”, ha dichiarato Evangelisti.

Gli interventi suddivisi per Provincia e Comune

Provincia di Ferrara

Il Comune di Comacchio ha ricevuto 2,8 milioni per la riqualificazione di viale Carducci-Querce, delle zone limitrofe e del Lido degli Estensi per opere dal valore complessivo di 4 milioni di euro.

Provincia di Ravenna

Il Comune di Ravenna ha ricevuto poco meno di 4,9 milioni di euro per la riqualificazione delle zone retrostanti all’accesso agli stabilimenti balneari dei lidi di Ravenna, per il restiling del primo stralcio del Parco Marittimo a Marina di Ravenna e Punta Marina. Il totale degli interventi finanziati è pari a oltre 8,1 milioni di euro.

Il Comune di Cervia ha ricevuto oltre 2,6 milioni di euro per la rigenerazione urbana del waterfront di Milano Marittima a partire dal lungomare Pionieri del Turismo. Il totale degli interventi finanziati è pari a 3,5 milione di euro.

Provincia di Forlì-Cesena

Il Comune di Cesenatico ha ricevuto oltre 4 milioni di euro per la riqualificazione del waterfront della “Città delle colonie di Ponente”. Il totale degli interventi finanziati ammonta a 5,4 milioni di euro.

Il Comune di San Mauro Pascoli ha ricevuto 1,8 milioni per il progetto di riqualificazione waterfront per interventi dal valore complessivo di poco meno di 2,6 milioni di euro.

Provincia di Rimini

Il Comune di Rimini ha ricevuto 8 milioni di euro per attività di rigenerazione urbana al Parco del Mare e al lungomare Sud, un intervento dal valore complessivo pari a 10 milioni di euro.

Il Comune di Cattolica ha ricevuto oltre 3,3 milioni di euro per la riqualificazione del lungomare di Levante Raisi-Spinelli. Il totale degli interventi finanziati ammonta a 4,5 milioni di euro.

Il Comune di Riccione ha ricevuto 1,1 milioni di euro per il primo stralcio della riqualificazione della passeggiata Goethe e Shakespear da Piazzale Azzarita al Rio Marano. Il valore complessivo degli interventi è pari a 2,2 milioni di euro.

Il Comune di Bellaria-Igea Marina ha ricevuto oltre 2,1 milioni di euro per realizzare una nuova strada pedonale come prosecuzione di via Colombo e la realizzazione del lungomare tra Bellaria Centro e Bellaria Nord. L’intervento complessivo degli interventi è pari a 3,5 milioni di euro.

Il Comune di Misano Adriatico ha ricevuto oltre 1,7 milioni di euro per la riqualificazione del lungomare Sud da via d’Azeglio a piazza Colombo. Il valore complessivo dell’intervento è pari a 2,5 milioni di euro.