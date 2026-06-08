Mercoledì 10 giugno a Reggio appuntamento con il welfare partecipato di “Mi riguarda!”

Si terrà mercoledì 10 giugno presso lo spazio VR33 (viale Ramazzini 33) l’incontro di restituzione del lavoro di progettazione partecipata “Mi riguarda!” avviato dal Comune di Reggio per coinvolgere la città nella definizione e gestione del welfare locale. All’iniziativa parteciperà anche l’assessorato alla Cura delle persone Annalisa Rabitti.

Al centro del percorso, partito nel maggio dello scorso anno, il fatto che la cura della persone riguarda effettivamente tutti e si lega alle diverse fasi della vita, dalla nascita dei figli alle conflittualità familiari, dalle criticità con i figli adolescenti, alla necessità di cura di persone non autosufficienti. Pertanto si configura come una necessità ma anche un bene comune, a cui tutti sono chiamati a partecipare e su cui hanno lavorato nell’ultimo anno associazioni, enti del terzo settore e singoli cittadini.

L’evento è in programma dalle 17 alle 19 ed è aperto al pubblico.