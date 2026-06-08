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Impronte Digitali, si conclude la quinta edizione: il 12 giugno l’evento finale aperto alla città

Bologna
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Al DAS va in scena “INDAGHIAMOCI. Inchieste dalla Gen Z”, lo spettacolo realizzato dai 32 giovani di Impronte Digitali

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Giunto al termine della sua quinta edizione, Impronte Digitali, il progetto del Comune di Bologna dedicato alle competenze digitali e alla partecipazione giovanile, si apre alla città con un appuntamento conclusivo per celebrare il percorso svolto e per condividere con il pubblico i risultati dell’esperienza.

L’evento si terrà venerdì 12 giugno alle 18.30 al DAS – Dispositivo Arti Sperimentali, in via del Porto 11/2. Protagonisti saranno i 32 giovani che hanno partecipato ai laboratori di Impronte Digitali e che, al termine del percorso, hanno realizzato “INDAGHIAMOCI. Inchieste dalla Gen Z”, un’esperienza immersiva e transmediale che, attraverso il linguaggio dell’inchiesta, esplora la ricerca dell’identità individuale nell’epoca dell’iperconnessione digitale e la necessità di sviluppare un rapporto più consapevole con i media, l’informazione e i processi democratici.

L’evento è a ingresso libero e gratuito. Al termine della performance è previsto un momento conviviale aperto ai partecipanti e al pubblico.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le associazioni che hanno accompagnato e formato i partecipanti nel corso dell’anno: Squeeze Zoom APS, Deinòs Teatri APS, Mosaico di Solidarietà ODV e Giovani Reporter.

Ideato e promosso dall’Ufficio Giovani del Comune di Bologna, il progetto “Impronte Digitali. Percorsi tra territorio, arti e professioni per costruire nuovi sguardi da protagonisti” si è svolto tra gennaio e maggio 2026, coinvolgendo 32 giovani tra i 16 e i 19 anni in un percorso di crescita delle competenze digitali attraverso laboratori di video editing, comunicazione social, scrittura e giornalismo, radio e podcast, affiancati da esperienze teatrali e artistiche.

 

Informazioni e iscrizioni

Per partecipare all’evento è consigliata la registrazione tramite la pagina dedicata su Flash Giovani.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 051 2194646 oppure scrivere all’indirizzo e-mail improntedigitali@comune.bologna.it

















Redazione 1

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