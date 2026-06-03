Vignola: provoca un incidente nella notte e fugge senza fermarsi. Individuato dai Carabinieri grazie alle immagini di videosorveglianza

È durato poche ore il tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità da parte di un 29enne cittadino albanese residente a Vignola, individuato dai Carabinieri della locale Tenenza quale presunto autore di un sinistro stradale con fuga avvenuto nella notte del 2 giugno.

L’episodio si è verificato intorno all’una e trenta in via della Pace, dove un potente SUV, mentre percorreva la strada a velocità non adeguata, ha perso il controllo andando a collidere violentemente contro una utilitaria regolarmente parcheggiata lungo la carreggiata. Nonostante i rilevanti danni provocati ai veicoli coinvolti, il conducente si è allontanato dal luogo dell’incidente senza fermarsi e senza avvisare le Forze dell’Ordine.

Immediatamente avviati gli accertamenti, i Carabinieri della Tenenza di Vignola hanno analizzato il probabile percorso seguito dal veicolo in fuga, sviluppando una speditiva ma meticolosa attività di ricerca attraverso le telecamere private e comunali presenti sul tragitto. L’esame delle immagini raccolte lungo le vie cittadine ha consentito di ricostruire gli spostamenti del SUV e di risalire progressivamente alla targa del mezzo coinvolto.

Le successive verifiche hanno quindi permesso di localizzare l’autovettura presso un’autofficina del centro vignolese, dove era stata nel frattempo ricoverata per la riparazione dei danni riportati nell’urto. Gli ulteriori accertamenti eseguiti dai militari hanno consentito di attribuire la conduzione del veicolo ad un 29enne operaio di origine albanese residente in città, successivamente segnalato alla Prefettura di Modena per le violazioni contestate (art. 189 co. 1-5 C.d.S. (fuga dopo aver causato sinistro stradale con gravi danni a cose) ed art. 141 co. 2-11 C.d.S. (perdita del controllo del veicolo).