Controlli rafforzati sul territorio di Maranello negli ultimi giorni: denunce, sequestri e attività di prevenzione

Negli ultimi giorni e nel ponte del 2 giugno, i Carabinieri della Stazione di Maranello hanno ulteriormente intensificato l’attività di controllo del territorio, sviluppando una capillare azione di prevenzione e contrasto ai reati che ha interessato il centro cittadino, le aree residenziali e le principali arterie di collegamento. Un’attività che, con l’avvicinarsi della stagione estiva e il conseguente incremento della presenza di persone negli spazi pubblici, continuerà con particolare attenzione ai fenomeni predatori, alla sicurezza stradale e alla tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Tra gli interventi più significativi si segnala il deferimento all’Autorità Giudiziaria di un 31enne cittadino marocchino, residente nel comprensorio, controllato nel corso di un servizio serale e trovato in possesso, all’interno dell’autovettura utilizzata, di una mazza da baseball in metallo lunga circa cinquanta centimetri, custodita senza alcun giustificato motivo. L’oggetto, considerato atto ad offendere, è stato sottoposto a sequestro.

Sul fronte della sicurezza stradale, i controlli hanno consentito di denunciare un 31enne italiano residente in provincia, sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge, nonché un 46enne cittadino albanese, fermato alla guida della propria autovettura e rifiutatosi di sottoporsi agli accertamenti tossicologici previsti dalla normativa.

L’azione di controllo ha interessato anche il settore del trasporto pubblico non di linea. Nel corso dei servizi è stato infatti denunciato un 45enne cittadino moldavo, sorpreso mentre effettuava attività di trasporto persone a pagamento senza le autorizzazioni previste dalla legge. Il controllo si inserisce nell’ambito delle verifiche finalizzate a contrastare il fenomeno del cosiddetto “tassismo abusivo”, pratica che sottrae garanzie agli utenti e crea una forma di concorrenza irregolare nei confronti degli operatori regolarmente autorizzati.

Accanto all’attività di prevenzione e repressione dei reati, i Carabinieri di Maranello hanno continuato a svolgere anche numerosi interventi di assistenza e supporto alla cittadinanza ed alle fasce deboli: tra questi, il soccorso prestato ad un’anziana 87enne residente a Maranello, rinvenuta all’interno della propria abitazione dopo che una caduta accidentale le aveva impedito di chiedere aiuto. L’intervento, attivato grazie alla segnalazione di alcuni vicini preoccupati per la sua assenza e per il mancato riscontro alle chiamate, ha consentito ai Carabinieri di raggiungere rapidamente la donna e di affidarla alle cure del personale sanitario.