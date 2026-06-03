80° anniversario della Repubblica, ieri sera sul palco del Carani alcuni dei sindaci che si sono succeduti alla guida di Sassuolo

“Celebrare l’80° anniversario della Repubblica significa quest’anno ricordare un momento di svolta epocale: il primo voto alle donne. Per questo abbiamo voluto che i festeggiamenti fossero profondamente incentrati sul ruolo del genere femminile nella nostra storia e nella nostra società, un cammino di libertà e partecipazione che continua ancora oggi”.

Con queste parole il sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini, ha introdotto la serata conclusiva delle celebrazioni repubblicane, svoltasi ieri sera al Teatro Carani.

L’evento ha rappresentato il culmine di un percorso di riflessione collettiva, reso ancor più coinvolgente dalla lectio di Annamaria Testa, dal titolo “Le donne tra rappresentazioni, realtà e nuove sfide”. La nota saggista ed esperta di comunicazione ha saputo incantare e far riflettere la platea, analizzando con lucidità il modo in cui le donne vengono raccontate, percepite e, talvolta, stereotipate nei media, nel linguaggio e nella vita pubblica. Mettendo a confronto i cliché del passato con la realtà quotidiana e le sfide del futuro, Testa ha offerto una fotografia nitida delle conquiste ottenute e dei nodi culturali ancora da sciogliere.

“80 anni di vita repubblicana – ha sottolineato il Sindaco – sono stati 80 anni di volti, persone che hanno dedicato se stessi ad amministrare la nostra città, come Norma Barbolini, prima donna eletta in Consiglio Comunale nel 1946. Per questo ricordare quei sindaci che oggi non ci sono più ed invitare sul palco coloro che ancora, con diversi ruoli e diverse idee, sono protagonisti della nostra Sassuolo ci è sembrato doveroso per testimoniare la continuità democratica di una comunità che, dal 1946 a oggi, ha saputo crescere, rinnovarsi e guardare avanti senza mai perdere le proprie radici”.

La serata, infatti, ha vissuto un momento di grande valore istituzionale quando sul palco sono saliti alcuni dei sindaci che si sono succeduti alla guida di Sassuolo. Un passaggio di testimone ideale che ha unito idealmente i decenni di storia cittadina sotto il segno della Costituzione.