Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 31 maggio 2026

Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino; nelle ore pomeridiane formazione di addensamenti cumuliformi che potranno dare precipitazioni a carattere di rovescio temporalesco che dai rilievi tenderanno a propagarsi verso le pianure limitrofe.

Temperature: in aumento, con minime tra 18 e 20 gradi e massime tra i 29/33 gradi sulla costa e i 34/35 gradi sulle aree di pianura.

Venti deboli meridionali con raffiche di forte intensità nelle aree temporalesche.

Mare poco mosso.