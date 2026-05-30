Fernandez vince la sprint del Mugello davanti a Martin, terzo Di Giannantonio

SCARPERIA (FIRENZE) (ITALPRESS) – Raul Fernandez, in sella alla Aprilia del team Trackhouse, vince la sprint race del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo precede di un secondo l’Aprilia ufficiale di Jorge Martin e la Ducati VR46 di un buon Fabio Di Giannantonio. Partenza problematica per Marco Bezzecchi (Aprilia), scattato dalla pole, che non va oltre la quarta posizione. Quinto un acciaccato Marc Marquez (Ducati) e settimo il compagno di box Francesco Bagnaia. In mezzo alle due Ducati ufficiali c’è la Gresini di Fermin Aldeguer. Completano la top ten Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), ottavo, Pedro Acosta (Ktm), nono, e Diogo Moreira (Honda LCR).

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