Torna il 2 giugno a Fiorano Modenese la storica gara ciclistica organizzata da G.S. Spezzano-Castelvetro

Martedì 2 giugno 2026 si corre la 28° “Fiorano-Fiorano”, la gara ciclistica nazionale che l’associazione sportiva G.S. Spezzano-Castelvetro organizza ogni anno con il patrocino del Comune di Fiorano Modenese, del Comune di Castelvetro e della Provincia di Modena. Un appuntamento ormai entrato nelle agende di tanti appassionati di ciclismo.

Gli atleti classe 1.12 Elite ed Under 23 prenderanno il via alle ore 12.30 davanti dall’area camper “Terre di motori”, in via Cameazzo, per affrontare un percorso complessivo di 180,8 km, con tre circuiti ad anello. Prima della partenza ufficiale ci sarà un trasferimento, durante il quale i ciclisti percorreranno, a passo turistico, il centro di Fiorano.

Alla gara principale, che è anche 6° memorial Vincenzo Teggi e 2° memorial Erika Montanari, si aggiunge, al mattino, la gara degli esordienti (12-13 anni) che parteciperanno al 28° Gran premio Industria Commercio Artigianato Comune di Fiorano. Partenza dalle ore 9 dalla sede di AVF in via Cameazzo con circuito da ripetere 8 volte lungo le strade del villaggio artigiano di Fiorano Modenese, per un totale di 32,4 km.

I diversi passaggi davanti al traguardo consentiranno agli appassionati di godersi al meglio entrambe le gare.

“Ringrazio GS Spezzano-Castelvetro e gli sponsor che ogni anno rendono possibile questa manifestazione. – dichiara il sindaco di Fiorano Modenese, Marco Biagini – C’è sempre bisogno di investire sullo sport, specie per consentire a ragazzi e ragazze di praticare un’attività sana ed educativa. Quest’anno poi, svolgendosi la corsa il 2 giugno, vorrei sottolineare come lo sport sia ora inserito come diritto in Costituzione. Questa manifestazione inoltre permette di fare conoscere il nostro territorio a livello nazionale.”

“Quello del 2 giugno è un appuntamento a cui l’Amministrazione tiene molto. – sottolinea l’assessore allo Sport, Luca Busani – Questa gara è da tanti anni legata al territorio e ai giovani. Il ciclismo è uno sport di squadra che trasmette anche uno stile di vita, quello della sostenibilità e mobilità dolce.”

“Quest’anno sono iscritti 180 atleti di 29 squadre alcune provenienti anche dall’estero.”, evidenzia l’organizzatore Giulio Montanari di GS Spezzano-Castelvetro.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione sono previste diverse modifiche alla viabilità, con chiusura stradale temporanea, negli orari di passaggio delle due gare, nella zona di via Cameazzo, via dell’Elettronica, via dell’Artigianato, via San Giovanni Evangelista, via Antica cava, via del Canaletto, circondariale San Francesco, via Statale, via Flumendosa, via Statale est. Si segnalano i semafori a lampeggio in via San Giovanni Evangelista con via del Canaletto; via Statale con via del Canaletto e via del Molino; via Ferrari Carazzoli.