Bologna: truffatore tenta di rapinare un’anziana sola nella sua abitazione, scoperto e bloccato da poliziotto vicino di casa

Nella mattinata del 25 maggio 2026, la Polizia di Stato di Bologna ha arrestato un uomo di 61 anni, accusato di tentata rapina impropria aggravata ai danni di una donna anziana residente a Bologna. L’uomo, fingendosi un dipendente dell’INPS, era riuscito a introdursi in un appartamento situato in via Antonio Graziadei, convincendo una signora di 74 anni, sola in casa, a farlo entrare con il pretesto di consegnarle una somma di denaro.

Durante la visita, ha richiesto di vedere le stanze dell’abitazione. A impedire che la truffa si trasformasse in una rapina è stato un Vice Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Polizia di Frontiera di Bologna. Residente nello stesso stabile della vittima, intorno alle 8:30 l’agente ha avvertito delle voci provenire dall’appartamento e, insospettito dalla presenza dell’uomo, si è avvicinato alla porta d’ingresso. Attraverso la porta, ha udito le richieste insolite del sospetto e rumori che lo hanno allarmato. Preoccupato per la sicurezza della vicina, ha deciso di intervenire e ha suonato il campanello.

Alla vista del Vice Ispettore, l’uomo ha dichiarato di essere un Pubblico Ufficiale, ma quando il poliziotto si è qualificato, il sospetto ha tentato di fuggire aggredendolo violentemente. Ne è seguita una colluttazione durante la quale l’uomo ha persino staccato la maniglia della porta d’ingresso nel tentativo di scappare. Grazie alla prontezza del Vice Ispettore e all’immediato intervento di una Volante dell‘Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, allertata dai condomini richiamati dalle urla, l’aggressore è stato bloccato e arrestato.

Durante la perquisizione personale sono stati rinvenuti uno spray al peperoncino, una mascherina FFP2, guanti in velluto e un dispositivo di allarme portatile, tutti oggetti posti sotto sequestro. Accertamenti successivi hanno rivelato che il sessantunenne aveva numerosi precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio. La vittima, sebbene scossa dall’accaduto, non ha riportato ferite e ha successivamente formalizzato la denuncia presso la Questura. Il Vice Ispettore è rimasto lievemente ferito durante l‘intervento ed è stato giudicato guaribile in tre giorni. Per l’arrestato, dopo l’udienza con rito direttissimo, sono stati disposti gli arresti domiciliari.