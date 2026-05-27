Imola: 20enne arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente

Durante i controlli notturni intensificati, i Carabinieri hanno notato un’utilitaria lungo la via Provinciale Selice diretta al casello autostradale. Alla guida c’era una ragazza italiana, con a fianco un 20enne già noto alle forze dell’ordine. Avvicinatisi, i militari hanno percepito odore di stupefacente e visto il passeggero occultare due pacchetti tra le gambe e il sedile. Recuperati i pacchetti, hanno scoperto due panetti di hashish da 150 grammi complessivi.

Alla richiesta di chiarimenti, il giovane ha spintonato un agente tentando la fuga, ma è poi tornato spontaneamente, assumendosi la responsabilità della droga, forse per proteggere la fidanzata. La perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di un grammo di hashish e materiale per pesatura e confezionamento. Arrestato, il 20enne è stato posto ai domiciliari in attesa del processo presso il Tribunale di Bologna.