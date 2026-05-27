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2 Giugno. 80^ anniversario della Repubblica Italiana, in Regione arriva la Ducati Panigale V4 Tricolore

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Ad accoglierla, assieme al presidente de Pascale, l’assessora Frisoni e l’amministratore delegato di Ducati, Domenicali. La moto rimarrà in esposizione nell’atrio della sede in viale Aldo Moro 52, al piano terra. Prodotta in edizione limitata in sole mille unità, celebra la tradizione sportiva e tecnologica Ducati attraverso una livrea dedicata al Tricolore italiano e soluzioni tecniche d’eccellenza

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Una livrea verniciata di verde, bianco e rosso, simbolo di unità, libertà e identità collettiva. Una moto che racconta l’ingegno, la ricerca tecnologica e la capacità manifatturiera emiliano-romagnola riconosciuta nel mondo.

In occasione della Festa della Repubblica e dell’80^ anniversario del 2 giugno 1946, arriva a Bologna, nella sede della Regione Emilia-Romagna, la Ducati Panigale V4 Tricolore, edizione speciale e da collezione prodotta in sole mille unità. Un modello che unisce innovazione tecnologica, alte prestazioni e design italiano, valorizzando una delle eccellenze produttive più conosciute del territorio regionale.

Ad accoglierla, il presidente della Regione, Michele de Pascale, l’assessora regionale allo Sport, Roberta Frisoni e l’amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali.

La due ruote, ispirata all’ultima generazione delle supersportive Ducati, verniciata con i colori della bandiera italiana, rimarrà in esposizione nell’atrio di viale Aldo Moro 52, al piano terra, come simbolo di una tradizione industriale che ha in Emilia-Romagna uno dei suoi luoghi più rappresentativi. L’arrivo della Panigale V4 Tricolore segna l’avvio di una collaborazione tra Regione e Ducati che prende forma proprio nell’ambito delle iniziative dedicate all’80esimo anniversario della Repubblica italiana: un’opportunità per valorizzare il patrimonio di competenze e cultura industriale rappresentato dalla casa motociclistica bolognese e che costituisce uno dei tratti più riconoscibili dell’identità produttiva emiliano-romagnola.

“La Ducati Panigale V4 Tricolore- afferma il presidente de Pascale– rappresenta molto più di una moto sportiva: racconta una parte importante dell’identità industriale dell’Emilia-Romagna e dell’Italia. In occasione dell’80^ anniversario della Repubblica italiana, ospitare in Regione un simbolo come questo significa valorizzare una storia fatta di lavoro, ricerca e capacità di innovare che il nostro territorio continua a esprimere ai massimi livelli internazionali. La nuova collaborazione avviata tra la Regione e Ducati nell’ambito delle iniziative dedicate al 2 giugno nasce proprio dalla volontà di condividere e raccontare questo sistema di conoscenze, manifattura e creatività che rappresenta una parte importante del Dna emiliano-romagnolo e italiano. La Festa della Repubblica celebra anche questo: una comunità che nel dopoguerra ha saputo ricostruirsi attraverso il lavoro, l’impresa, la conoscenza e il talento di intere generazioni. Ducati è una realtà che ha trasformato tecnologia, passione e saper fare in un patrimonio riconosciuto nel mondo e che continua a rafforzare l’immagine dell’Emilia-Romagna come terra di eccellenze produttive, motoristiche e industriali”.

“L’arrivo della Ducati Panigale V4 Tricolore in Regione, nell’anno dell’80^ anniversario della Repubblica italiana, è anche un modo per raccontare una delle immagini più forti e riconoscibili dell’Emilia-Romagna contemporanea- afferma l’assessora Frisoni-. Ducati non rappresenta soltanto una grande realtà industriale: attorno alla sua storia si è costruito nel tempo un immaginario fatto di sport, design, innovazione, competizioni internazionali e passione popolare che oggi contribuisce a rendere la Motor Valley uno dei principali elementi di attrattività culturale e turistica della nostra regione. La Panigale V4 Tricolore racchiude questo patrimonio di creatività, ricerca e stile italiano che ha reso l’Emilia-Romagna e il Made in Italy riconoscibili e apprezzati nel mondo”.

“Portare la Panigale V4 Tricolore nella sede della Regione, in occasione dell’80esimo anniversario della Repubblica Italiana, ha per noi un significato particolarmente importante- sottolinea Claudio Domenicali, ad Ducati- che testimonia il legame profondo con un territorio che è parte integrante della nostra storia e del nostro percorso di crescita. Ducati nasce e si sviluppa in questo contesto unico, quello emiliano-romagnolo, dove imprese, istituzioni e sistema della formazione collaborano da sempre per costruire eccellenza internazionale. La Panigale V4 Tricolore è un modello iconico che rappresenta non solo Ducati, ma anche una cultura ingegneristica e industriale, insieme a un’idea di design e di bello, che appartengono a questo territorio e, più in generale, al nostro Paese. Siamo molto felici di vederla qui esposta”.

La Panigale V4 Tricolore

La Panigale V4 Tricolore è basata sulla Panigale V4 S e celebra la settima generazione delle supersportive Ducati. Tra le caratteristiche tecniche distintive, le ruote in fibra di carbonio e il sistema frenante Brembo racing T-Drive da 338,5 millimetri, introdotto per la prima volta su una moto stradale Ducati. La livrea dedicata al Tricolore richiama invece il legame tra innovazione, tradizione sportiva e stile italiano che caratterizza la storia della casa motociclistica di Borgo Panigale (Bo).

















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