2 Giugno. 80^ anniversario della Repubblica Italiana, in Regione arriva la Ducati Panigale V4 Tricolore

Una livrea verniciata di verde, bianco e rosso, simbolo di unità, libertà e identità collettiva. Una moto che racconta l’ingegno, la ricerca tecnologica e la capacità manifatturiera emiliano-romagnola riconosciuta nel mondo.

In occasione della Festa della Repubblica e dell’80^ anniversario del 2 giugno 1946, arriva a Bologna, nella sede della Regione Emilia-Romagna, la Ducati Panigale V4 Tricolore, edizione speciale e da collezione prodotta in sole mille unità. Un modello che unisce innovazione tecnologica, alte prestazioni e design italiano, valorizzando una delle eccellenze produttive più conosciute del territorio regionale.

Ad accoglierla, il presidente della Regione, Michele de Pascale, l’assessora regionale allo Sport, Roberta Frisoni e l’amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali.

La due ruote, ispirata all’ultima generazione delle supersportive Ducati, verniciata con i colori della bandiera italiana, rimarrà in esposizione nell’atrio di viale Aldo Moro 52, al piano terra, come simbolo di una tradizione industriale che ha in Emilia-Romagna uno dei suoi luoghi più rappresentativi. L’arrivo della Panigale V4 Tricolore segna l’avvio di una collaborazione tra Regione e Ducati che prende forma proprio nell’ambito delle iniziative dedicate all’80esimo anniversario della Repubblica italiana: un’opportunità per valorizzare il patrimonio di competenze e cultura industriale rappresentato dalla casa motociclistica bolognese e che costituisce uno dei tratti più riconoscibili dell’identità produttiva emiliano-romagnola.

“La Ducati Panigale V4 Tricolore- afferma il presidente de Pascale– rappresenta molto più di una moto sportiva: racconta una parte importante dell’identità industriale dell’Emilia-Romagna e dell’Italia. In occasione dell’80^ anniversario della Repubblica italiana, ospitare in Regione un simbolo come questo significa valorizzare una storia fatta di lavoro, ricerca e capacità di innovare che il nostro territorio continua a esprimere ai massimi livelli internazionali. La nuova collaborazione avviata tra la Regione e Ducati nell’ambito delle iniziative dedicate al 2 giugno nasce proprio dalla volontà di condividere e raccontare questo sistema di conoscenze, manifattura e creatività che rappresenta una parte importante del Dna emiliano-romagnolo e italiano. La Festa della Repubblica celebra anche questo: una comunità che nel dopoguerra ha saputo ricostruirsi attraverso il lavoro, l’impresa, la conoscenza e il talento di intere generazioni. Ducati è una realtà che ha trasformato tecnologia, passione e saper fare in un patrimonio riconosciuto nel mondo e che continua a rafforzare l’immagine dell’Emilia-Romagna come terra di eccellenze produttive, motoristiche e industriali”.

“L’arrivo della Ducati Panigale V4 Tricolore in Regione, nell’anno dell’80^ anniversario della Repubblica italiana, è anche un modo per raccontare una delle immagini più forti e riconoscibili dell’Emilia-Romagna contemporanea- afferma l’assessora Frisoni-. Ducati non rappresenta soltanto una grande realtà industriale: attorno alla sua storia si è costruito nel tempo un immaginario fatto di sport, design, innovazione, competizioni internazionali e passione popolare che oggi contribuisce a rendere la Motor Valley uno dei principali elementi di attrattività culturale e turistica della nostra regione. La Panigale V4 Tricolore racchiude questo patrimonio di creatività, ricerca e stile italiano che ha reso l’Emilia-Romagna e il Made in Italy riconoscibili e apprezzati nel mondo”.

“Portare la Panigale V4 Tricolore nella sede della Regione, in occasione dell’80esimo anniversario della Repubblica Italiana, ha per noi un significato particolarmente importante- sottolinea Claudio Domenicali, ad Ducati- che testimonia il legame profondo con un territorio che è parte integrante della nostra storia e del nostro percorso di crescita. Ducati nasce e si sviluppa in questo contesto unico, quello emiliano-romagnolo, dove imprese, istituzioni e sistema della formazione collaborano da sempre per costruire eccellenza internazionale. La Panigale V4 Tricolore è un modello iconico che rappresenta non solo Ducati, ma anche una cultura ingegneristica e industriale, insieme a un’idea di design e di bello, che appartengono a questo territorio e, più in generale, al nostro Paese. Siamo molto felici di vederla qui esposta”.

La Panigale V4 Tricolore

La Panigale V4 Tricolore è basata sulla Panigale V4 S e celebra la settima generazione delle supersportive Ducati. Tra le caratteristiche tecniche distintive, le ruote in fibra di carbonio e il sistema frenante Brembo racing T-Drive da 338,5 millimetri, introdotto per la prima volta su una moto stradale Ducati. La livrea dedicata al Tricolore richiama invece il legame tra innovazione, tradizione sportiva e stile italiano che caratterizza la storia della casa motociclistica di Borgo Panigale (Bo).