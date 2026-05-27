Sicurezza stradale e legalità: maxi-blitz della Polizia Locale Bassa Reggiana contro il trasporto abusivo extra UE

Controlli a tappeto, sanzioni e fermi amministrativi. È il bilancio della vasta operazione scattata nella serata di sabato 23 maggio, condotta dall’Unità Operativa Complessa (UOC) Polizia Stradale e Pronto Intervento della Polizia Locale dell’Unione Bassa Reggiana. L’intervento, nato da un’intensa attività di indagine, era mirato a contrastare il trasporto abusivo di merci e passeggeri proveniente da Paesi extra-UE.

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia del Comando per garantire la sicurezza stradale e tutelare il mercato della logistica. In un contesto economico globale complesso, come quello che stiamo vivendo in questi tempi, l’obiettivo è difendere la sicurezza dei passeggeri e contrastare la concorrenza sleale, proteggendo le imprese e i professionisti del settore che operano nella legalità e nel rispetto delle normative comunitarie.

L’azione di contrasto ha visto l’impiego di tre pattuglie, di cui una in abiti civili, per un totale di sei operatori tra agenti e ufficiali. Dislocati in punti strategici del territorio della Bassa Reggiana, gli agenti hanno intercettato e scortato in un’area sicura per i controlli quattro mezzi con targa straniera: un autobus con rimorchio e tre furgoni.

L’ispezione sul pullman si è concentrata sui dispositivi di equipaggiamento previsti dal Codice della Strada e dai Decreti Ministeriali per garantire la massima sicurezza dei viaggiatori (tra cui cassette di pronto soccorso, estintori, uscite di sicurezza e sistemi di ritenuta).

Gli agenti hanno, inoltre, verificato i tempi di guida e di riposo dei due conducenti, le autorizzazioni e i titoli di viaggio. Parallelamente, è stato eseguito un accurato controllo documentale sui passaporti dei passeggeri per la corretta identificazione.

I controlli sui tre furgoni hanno, invece, riguardato i documenti di trasporto e la tracciabilità della merce. Gli accertamenti hanno fatto emergere il reato di esercizio abusivo del trasporto di merci per conto terzi: i conducenti erano privi di documentazione o non autorizzati a effettuare trasporti sul territorio italiano. Per tutti e tre i veicoli è scattato il fermo amministrativo per tre mesi.

Al termine delle operazioni, che hanno evidenziato irregolarità anche tra i passeggeri del bus, sono state elevate oltre 20 sanzioni per un valore complessivo di circa 4.000 euro.

“Con il blitz di sabato sera si conferma l’attenzione costante del Comando di Polizia Locale della Bassa Reggiana, attraverso le sue unità specializzate, nel presidiare un settore delicato come quello dell’autotrasporto e della logistica. L’attività non punta solo a garantire la sicurezza stradale, ma anche a contrastare i fenomeni di illegalità e lo sfruttamento degli autisti, spesso sottopagati e privi delle necessarie tutele assistenziali e previdenziali” precisa il Comandante Francesco Crudo.