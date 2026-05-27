Modena: tenta un furto di cosmetici al supermercato. Arrestato un 24enne straniero

Ieri, i Carabinieri di Modena hanno arrestato un 24enne marocchino senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, per tentato furto presso il supermercato Esselunga di via Canaletto. Il giovane è stato sorpreso dalla sicurezza mentre cercava di uscire con cosmetici del valore di circa 300 euro nascosti tra gli abiti. L’intervento immediato dei Carabinieri ha permesso di fermarlo in flagranza. La merce è stata recuperata e restituita al negozio. Questa mattina, il Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e imposto al sospettato il divieto di dimora nel comune.