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Torna “La Notte del Cattaneo Dall’Aglio”: a Castelnovo ne’ Monti una serata tra musica, sport e cultura

Appennino ReggianoCastelnovo Monti
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Il cortile dell’IIS Cattaneo Dall’Aglio si prepara ad accendere le luci per la terza edizione de “La Notte del Cattaneo Dall’Aglio”, una grande festa della scuola, aperta a tutti. L’appuntamento è fissato per venerdì 29 maggio 2026, a partire dalle ore 18:00.

Nata per celebrare la creatività e l’energia degli studenti, la manifestazione è aperta a tutta la popolazione e propone un programma ricco e diversificato che spazia dall’intrattenimento sportivo alle performance artistiche.

Per gli amanti della sfida, la serata ospiterà diversi tornei, tra cui biliardino, ping pong, offrendo momenti di sano agonismo tra i partecipanti.
Non mancheranno musica e Intrattenimento: protagonista fin dall’inizio un DJ SET in apericena curato da dj RAVERA. A seguire, il palco vedrà l’avvicendarsi di diverse formazioni per la sezione Live Music, con le esibizioni di CLOACA, PROSTAMOL, HOTEL ST. JAMES e ACOUSTIC LIVE, che vedranno alternarsi sul palcoscenico sia studenti che docenti.
Infine non potevano mancare gli spazi dedicati a Cultura, Arte e Scienze con momenti di alta suggestione artistica e divulgativa. Il programma prevede: rappresentazioni di teatro, le esibizioni di scacchi viventi e tableaux vivants oltre  a sessioni di live painting e l’area WOW Science, dedicata alla scoperta e allo stupore scientifico.

L’offerta gastronomica sarà garantita dalla presenza di Food Truck e dal servizio bar curato dall’IIS Mandela.

L’evento sarà inoltre seguito e documentato dai media studenteschi CD@CALLING (webradio & podcast) e Renovatio Spot.

L’iniziativa gode del supporto di diverse realtà locali e istituzionali, tra cui il Comune di Castelnovo ne’ Monti e l’Azienda Speciale Consortile Appennino Reggiano.
L’invito è esteso a tutti: studenti, famiglie e cittadini per vivere insieme una notte di festa nel cuore della comunità scolastica dell’Appennino.

















Redazione 1

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