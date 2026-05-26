‘Libere e sovrane’: a Formigine una mostra per celebrare le ventuno donne che hanno fatto la Costituzione

È in programma per domani, mercoledì 27 maggio alle ore 18.15 presso la Biblioteca Daria Bertolani Marchetti di Formigine, l’inaugurazione della mostra “Libere e sovrane. Le ventuno donne che hanno fatto la Costituzione”. L’esposizione, a ingresso libero, resterà visitabile fino all’8 giugno 2026 negli orari di apertura degli spazi della biblioteca e dell’Hub in Villa.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Formigine in collaborazione con il Centro Documentazione Donna di Modena e l’ANPI, si inserisce nelle celebrazioni per l’80esimo anniversario del voto alle donne in Italia. Nel 1946, per la prima volta nella storia del Paese, le donne esercitarono il diritto di voto, vennero elette e presero parte attiva all’Assemblea Costituente. Tra i 556 membri eletti per redigere la Carta Costituzionale figuravano 21 donne, il cui fondamentale contributo viene oggi riscoperto e valorizzato attraverso questo percorso espositivo. La mostra si compone di ventuno tavole illustrate realizzate appositamente dall’artista Michela Nanut, frutto di un lavoro di gruppo che ha visto la partecipazione di Micol Cossali, Giulia Mirandola, Mara Rossi e Novella Volani, in sinergia con l’A.N.P.I. Rovereto-Vallagarina e la Casa delle donne di Rovereto.

Al momento inaugurale di domani saranno presenti Giorgia Lombardo, Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Formigine, Caterina Liotti del Centro Documentazione Donna e Maria Grazia Mandreoli, referente dell’ANPI di Modena.

“Il 2026 è l’80esimo anniversario del voto alle donne in Italia – dichiara l’Assessora alle Pari Opportunità Giorgia Lombardo – e per celebrare questo momento storico così significativo abbiamo voluto organizzare diverse iniziative sul territorio. Siamo partiti ad aprile con la seduta del Consiglio comunale in adunanza aperta, un momento istituzionale forte in cui abbiamo ricordato la storica giornata del 31 marzo 1946, quando le donne di Formigine varcarono per la prima volta la soglia dei seggi elettorali, e abbiamo dato spazio a riflessioni storiche e importanti testimonianze femminili. Oggi il nostro percorso continua e arriva a questa bellissima mostra, che sarà visitabile fino all’8 giugno. Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente e interattiva, abbiamo pensato a un’iniziativa speciale: sono state stampate delle card collezionabili che ritraggono le ventuno donne presenti nel percorso espositivo. Ogni settimana, frequentando la biblioteca, i cittadini potranno ritirarne tre diverse fino a completare l’intera collezione. Crediamo sia un modo originale e immediato per fare memoria, celebrare queste straordinarie figure storiche e, al tempo stesso, un’ottima occasione per tornare a scoprire e vivere la nostra bella biblioteca”.