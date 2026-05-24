Si perde durante una escursione ai piedi del Cusna, l’amico attiva i soccorsi. Ritrovato sano e salvo

Il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna in giornata è intervenuto in provincia di Reggio Emilia per una ricerca e recupero di un escursionista con perdita di orientamento nei pressi del sentiero 625 che da Casalino si sviluppa verso i Prati di Sara, sul monte Cusna.

Erano due amici in escursione quando si sono separati e uno è finito fuori sentiero: l’amico, preoccupato, non vedendolo arrivare ha attivato i soccorsi. Sul posto sono giunti i tecnici della stazione monte Cusna che hanno iniziato a battere la zona, uno di questi con la moto fuoristrada. Poco dopo il disperso, 28enne, è stato ritrovato, affaticato e stanco ma senza problematiche sanitarie. Il giovane è stato poi portato a Ligonchio, dove erano presenti anche la Croce verde Alto Appennino di Busana e i Carabinieri.