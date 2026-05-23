“Look at you!” – Il 23 e 24 maggio in Piazza Prampolini a Reggio Emilia l’installazione di Iren Ambiente dedicata alla raccolta differenziata e alla sostenibilità

È stata presentata oggi “Look at you!”, l’installazione ideata da Iren Ambiente per promuovere una maggiore consapevolezza sui comportamenti corretti nella raccolta differenziata e sul ruolo che ogni cittadino svolge nella qualità del recupero dei rifiuti.

L’iniziativa, ospitata in Piazza Prampolini nelle giornate del 23 e 24 maggio, si inserisce all’interno della rassegna Reggionarra e nasce con l’obiettivo di avvicinare le persone alle sfide ambientali attuali attraverso un’esperienza immersiva e partecipativa.

Alla presentazione sono intervenuti Roberto Neulichedl, Assessore alla Tutela ambientale e Università del Comune di Reggio Emilia, Massimo Ferrari, Direttore Operations di Iren Ambiente, e Federica Grassi, Responsabile Raccolta e Spazzamento Emilia di Iren Ambiente.

“Look at You” è un format itinerante e modulabile pensato per sensibilizzare sulla corretta gestione dei rifiuti e trasformare il concetto di raccolta differenziata da obbligo a responsabilità condivisa. Il progetto invita infatti i cittadini a diventare parte attiva di un processo fondamentale per la tutela dell’ambiente.

L’installazione si presenta come un’esperienza immersiva che, attraverso superfici specchiate, riflette il visitatore e l’ambiente circostante, stimolando una riflessione sul proprio comportamento quotidiano perché “Ogni gesto conta, ogni scelta pesa, ogni rifiuto può diventare risorsa”.

A guidare i visitatori sono pannelli tematici dedicati alle diverse tipologie di rifiuti che, grazie a contenuti informativi e approfondimenti pratici, aiutano a comprendere meglio le corrette modalità di separazione dei materiali e l’importanza di piccoli gesti quotidiani per la qualità del riciclo.

Grande attenzione è riservata anche al coinvolgimento diretto del pubblico: l’allestimento è pensato come uno spazio da vivere e condividere, anche attraverso i social, con l’obiettivo di amplificare il messaggio ambientale e favorire una partecipazione attiva e consapevole.

Il percorso comprende inoltre un’attività interattiva che invita i partecipanti a confrontarsi con rifiuti reali, scegliendone la corretta destinazione all’interno di un “labirinto verticale”: uno strumento pensato per chiarire dubbi frequenti e rafforzare la conoscenza delle corrette pratiche di raccolta differenziata.

L’installazione trasforma così la piazza in uno spazio collettivo di riflessione e partecipazione, rafforzando il legame tra cittadinanza, ambiente e servizi del territorio.