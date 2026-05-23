Controlli straordinari interforze a Castelfranco Emilia contro il crimine diffuso

Nell’ambito di una intensificazione del controllo del territorio disposta dal Questore di Modena, Lucio Pennella, nel pomeriggio di ieri sono stati effettuati mirati servizi straordinari di prevenzione e contrasto al crimine diffuso con particolare attenzione ai reati predatori, all’immigrazione clandestina e allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel comune di Castelfranco Emilia.

Le attività hanno visto l’impiego di pattuglie della Polizia di Stato, con il concorso della Polizia Locale e il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine.

I servizi, attuati anche attraverso pattugliamenti appiedati e posti di controllo lungo le principali arterie stradali in entrata e uscita dalla città, hanno interessato tutto il centro cittadino.

In via Martiri sono stati fermati per un controllo di Polizia due cittadini marocchini di 50 e 44 anni, risultati irregolari sul Territorio Nazionale e pertanto denunciati per il reato di ingresso e soggiorno illegale in Italia.

Complessivamente sono state identificate 72 persone, di cui 29 cittadini stranieri. Effettuate verifiche, estese agli avventori, presso alcuni esercizi pubblici.

Elevate 4 sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada in quanto alla guida di veicoli con revisione scaduta.