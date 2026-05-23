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Modena: arrestato 30enne per maltrattamenti in famiglia

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Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 30 anni su mandato del Tribunale di Modena, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia verso la convivente e di danneggiamento aggravato a carico di altri familiari.

L’uomo, spesso sotto leffetto di droga e alcol, sottoponeva la compagna a violenze fisiche e psicologiche, anche davanti alla figlia minore, rendendo insostenibile la convivenza e mettendo a rischio la loro sicurezza. Tra gli episodi emersi, l’indagato avrebbe afferrato la donna per il collo, colpendola in un caso davanti alla figlia e minacciandola di morte. Frequenti anche i danni agli oggetti di casa durante le sue esplosioni di rabbia. Inoltre, avrebbe aggredito più volte i genitori per ottenere denaro e, lo scorso aprile, danneggiato lauto del fratello graffiandola con una chiave.

















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