Modena: arrestato 30enne per maltrattamenti in famiglia

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 30 anni su mandato del Tribunale di Modena, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia verso la convivente e di danneggiamento aggravato a carico di altri familiari.

L’uomo, spesso sotto l‘effetto di droga e alcol, sottoponeva la compagna a violenze fisiche e psicologiche, anche davanti alla figlia minore, rendendo insostenibile la convivenza e mettendo a rischio la loro sicurezza. Tra gli episodi emersi, l’indagato avrebbe afferrato la donna per il collo, colpendola in un caso davanti alla figlia e minacciandola di morte. Frequenti anche i danni agli oggetti di casa durante le sue esplosioni di rabbia. Inoltre, avrebbe aggredito più volte i genitori per ottenere denaro e, lo scorso aprile, danneggiato l‘auto del fratello graffiandola con una chiave.