Cerca di rubare della merce e travolge e percuote un disabile per darsi alla fuga, 33enne arrestato

Nel tardo pomeriggio di ieri, la Squadra Volante della Polizia di Stato di Reggio Emilia è intervenuta presso un negozio situato in Corso Garibaldi, a seguito di una segnalazione relativa a una lite. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno raccolto testimonianze dagli street tutor presenti, che poco prima erano intervenuti in un episodio piuttosto movimentato: un uomo aveva urtato una persona su sedia a rotelle, facendola cadere a terra e generando momenti di tensione. Gli operatori hanno approfondito la vicenda e ricostruito la sequenza degli eventi.

Tutto era iniziato all‘interno del negozio. Qui il responsabile, un uomo di origine marocchina di 33 anni, aveva prelevato alcuni articoli dagli scaffali senza pagarli. Un commesso, accortosi del gesto, lo aveva invitato alla cassa per saldare il conto. L’uomo, inizialmente apparentemente collaborativo, aveva improvvisamente reagito in modo aggressivo, arrivando a inveire contro il commesso e cercando di colpirlo con uno schiaffo. Alcuni clienti avevano tentato di calmarlo, ma l‘uomo aveva assunto un atteggiamento minaccioso anche nei loro confronti, riuscendo infine ad uscire dal locale. Una volta fuori, la situazione era ulteriormente degenerata. Un uomo su sedia a rotelle, che aveva assistito alla scena dall’interno del negozio, aveva tentato di bloccare il fuggitivo, dando origine a una colluttazione. Durante lo scontro, il 33enne era riuscito a ribaltare la sedia a rotelle e aveva colpito la persona disabile con calci e pugni. Non contento, dopo aver attraversato la strada, aveva raccolto un sasso e lo aveva scagliato contro la vittima, ferendola alla gamba sinistra. Alla luce degli eventi ricostruiti, gli agenti hanno arrestato l’uomo con l’accusa di rapina impropria e lo hanno anche denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato. Dopo aver espletato le procedure di rito, l’arrestato è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.