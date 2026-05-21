Montale, lo Spazio Libra diventa sala prove

Lo Spazio Libra cambia musica. L’edificio confiscato alla criminalità organizzata e da quest’anno in concessione al Comitato territoriale CSI Modena APS diventa sala prove a disposizione delle band locali.

Un nuovo spazio a Montale per ritrovarsi e fare musica: dal 25 maggio e fino al 31 agosto (ad eccezione del 10 e 17 agosto), ogni lunedì saranno a disposizione due turni, dalle 18.30 alle 20.30 e dalle 21 alle 23, per provare i propri pezzi grazie agli strumenti e alle casse acquistate con il contributo della ditta Gatti Srl.

La sala prove è ad uso gratuito, per utilizzarla è richiesto il tesseramento di 2 euro e prenotare tramite mail all’indirizzo spaziolibra@csimodena.it indicando il nome del gruppo e la fascia oraria.

L’iniziativa è promossa da CSI Modena APS e Comune di Castelnuovo Rangone, in collaborazione con Associazione Capanno.